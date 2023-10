Wiener Neustädter Badminton-Ass Luka Wraber in Venezuela am Podest

In der Vorwoche weilte Badminton-Ass Luka Wraber in Südamerika, genauer gesagt in Marcay (Venezuela). Dort stand ein International Series-Event am Programm, bei dem sich Wraber weit nach vorne spielen konnte.

Nach souveränen Siegen in den ersten beiden Begegnungen spielte der 33-Jährige im Viertelfinale gegen den gesetzten Mexikaner Luis Montoya Navarro. Der erste Satz entwickelte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zugunsten des rot-weiß-roten Cracks. Den Rückstand bei der Elferpause konnte Wraber schnell ausgleichen, fand sein Spiel und erspielte sich fünf Satzbälle. Der Mexikaner konnte jedoch noch einmal aufdrehen und gewann vier Punkte in Folge. Den fünften entschied dann der Wiener Neustädter Wraber für sich – 21:19.

„Der erste Satz war in diesem Match enorm wichtig und war für mich im Endeffekt emotionaler als der Sieg, da sich der Druck nach jedem weiteren vergebenen Satzball aufgebaut hat. Zum Glück bin ich ruhig geblieben und habe geduldig weitergespielt“, erklärt der Heeressportler. Der zweite Satz war dann mit 21:10 eine klare Angelegenheit.

Niederlage gegen späteren Turniersieger

„Ich habe das gewonnene Momentum mitgenommen, habe mich noch etwas besser bewegt und konnte die Qualität meiner Schläge nochmal hochschrauben. Wenn es so läuft, dann macht es richtig Spaß, das habe ich dann auch genossen“, erklärt der amtierende Staatsmeister, der damit ins Halbfinale einzog. Dort wartete der Italiener Giovanni Toti, gegen den Wraber zwei Wochen davor beim Challenge Turnier in Peru gescheitert war. Der österreichische Nationalspieler entschied in einem hochklassigen Spiel Satz eins für sich – 21:17. In den Sätzen zwei und drei musste sich Wraber jedoch dem späteren Turniersieger mit 15:21 und 13:21 beugen. „Ich gehe trotz der Niederlage sehr positiv aus dem Turnier. Ich habe unter schwierigen Bedingungen, alles was ich hatte aus mir herausgeholt. Bis 14 beide im zweiten Satz war der Sieg in Reichweite, im Dritten hat Giovanni dann einfach einen perfekten Satz erwischt und quasi nach Belieben die Linie getroffen“, so Wraber.

Verschnaufpause gibt es keine, denn diese Woche ist Wraber bereits wieder bei einem Turnier der Kategorie International Series in Lima.