Wr. Neustädter Luka Wraber: Erstes Semifinale seit drei Jahren

Lange musste Luka Wraber warten. Drei Jahre war es her, dass er zuletzt auf internationaler Bühne in einem Halbfinale stand. In der Vorwoche brach der Bann. Bei der Ukraine Open stürmte Österreichs Nummer eins in die Runde der letzten Vier.

Nach einer Absage des Franzosen Lanier sowie Siegen über Beketov und Shmundyak (beide Ukraine) traf der Wiener Neustädter im Viertelfinale auf den aufstrebenden Italiener Giovanni Toti. „Ich konnte beim Endspurt im Ersten und dann fast den ganzen Zweiten mein bestes Badminton abrufen. So macht Wettkämpfen am meisten Spaß“, grinst Wraber nach dem 24:22, 21:11. „Die Freude nach so einem erfolgreichen Turniertag mit Siegen im Achtelfinale und im Viertelfinale sind für mich das Belohnendste, das es gibt. Und dieses Mal war es noch umso schöner, da Ana Marija dabei war“, setzte Wraber auf die Unterstützung seiner Ehefrau.

Das Momentum aus der Hand gegeben

Am letzten Turniertag mischte sich zur Freude aber auch etwas Frust. Nach einem kapitalen Fehlstart (1:10) hatte Wraber den Malaien Ong im Griff, führte im zweiten Satz mit 13:8. „Das Momentum war bei mir. Was dann passiert ist muss ich mir noch anschauen, ich denke, dass ich zu viel wollte. Richtig schade, dass ich nicht mehr draus gemacht habe“, schnauft Wraber nach der 14:21, 14:21-Niederlage.