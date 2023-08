Die Heim-EM als große Ehre

Beim EM-Auftakt am heutigen Dienstag gegen Goldfavorit Holland sind Österreichs Cracks krasser Außenseiter. Die rot-weiß-rote Equipe ist erst im Vorjahr in den A-Pool (dem Turnier der besten acht europäischen Nationen) aufgestiegen. „Mein Ziel ist es dem europäischen Baseball zu zeigen, dass Österreich sehr wohl zu den Top-Nationen gehört“, gibt sich Eoghan McGarry selbstbewusst. Er gilt seit Jahren als eines der vielversprechenden heimischen Talente: „Wir wollen in der Gruppe zumindest den zweiten Platz erreichen und es somit ins Halbfinale schaffen“, formuliert McGarry die Ziele offensiv. Die Niederlande und Tschechien sind in der Gruppe favorisiert. Gegen Großbritannien befinden sich die Österreicher nach der Papierform auf Augenhöhe.

Faulhabers später Lohn nach verpasster U15-EM

„Wir wollen aber zeigen, dass wir hier her gehören“, stimmt Julian Faulhaber seinem Ducks-Teamkollegen McGarry zu. „Das Ziel ist der Klassenerhalt, aber wer sich im Baseball auskennt, weiß, dass in einem Spiel viel passieren kann. Es ist möglich, dass die ein oder andere Überraschung gelingt.“ Der Heimvorteil soll jedenfalls beflügeln. Für Faulhaber ist die Heim-EM noch einmal eine Spur spezieller. Der ein oder andere Teamkollege war bereits bei der U15-Europameisterschaft 2017 in Wiener Neustadt dabei. „Damals habe ich es knapp nicht in den Kader geschafft. Das ist also wirklich meine erste Heim-EM. Das ist eine große Ehre. Die Chance eine EM vor Heimpublikum zu spielen, haben nicht viele in ihrer Karriere.“

Chemie, Energie und gesunde Anspannung

Die unmittelbare Vorbereitung verlief bis auf die ein oder andere kleinere Anpassung an das Regenwetter wie geplant. „Es ist immer schön mit eh schon bekannten Spielern, Freunden, aus ganz Österreich zu trainieren, zu spielen und eine Chemie und Energie aufzubauen, die uns im Turnier weit bringen kann“, schildert McGarry. Und wie sieht es mit der Nervosität wenige Stunde vor Beginn des Heim-Turniers aus? „Eine gewisse Grundanspannung ist da, die braucht es aber als Sportler auch, um zu performen. Wir freuen uns einfach auf das erste Spiel“, brennt Faulhaber auf den Schlager gegen die Niederländer.

Neben McGarry und Faulhaber sind auch noch Felix Astner, Elias und Jonas Kreska, Alessandro Zoufal, so wie Alexander Kienberger bei der U23-Europameisterschaft dabei.