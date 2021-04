Gleich drei Mal duellieren sich die Diving Ducks Wr. Neustadt und die Vienna Metrostars an diesem Wochenende. Der Auftakt in das Triple machte bereits Lust auf mehr. Die beiden Teams nahmen das „Night-Game“ wörtlich. Erstmals in dieser Saison stand nach neun Innings noch kein Sieger fest. Nach dem Extra Inning und mehr als dreieinhalb Stunden Spielzeit feierten die Gastgeber ihren ersten Erfolg.

Zwei Aufholjagden der Ducks

In den ersten sechs Innings standen die Pitcher bzw. Defensiven der beiden Teams im Fokus. Weder Ducks-Pitcher Alexander Kienberger noch Metrostars-Starter Jakob Simonsen ließ in den ersten sechs Innings Runs zu. Im siebenten Inning legte Peter Ferak mit einem 2-RBI-Double für die Metrostars vor. Dem folgte ein RBI-Double von Benni Salzmann sowie ein RBI-Single von Alex Hilliard zur 4:0 Führung der Gäste. Im achten Inning konnten auch die Ducks erstmals anschreiben. Ein RBI-Double von Joey Randazzo und ein späterer Run von ihm selbst sorgten für das 2:4. Die Metrostars erhöhten im vermeintlich letzten Abschnitt durch einen RBI-Single sowie einen Run von Dominik Löffler auf 6:2.

Ein Fielding Error der Metrostars sowie ein RBI-Single und ein Walk brachte die Gastgeber prompt wieder in Schlagdistanz. Mit einem Sacrifice-Fly von Louis Carmago erzwangen die Ducks das Extra Inning, in dem die Gäste abermals mit zwei Runs vorlegten. Die Offensive der Niederösterreicher blieb aber weiterhin fokussiert. Ein RBI-Single von Joey Randazzo und ein Walk brachten den Ausgleich. Bei Bases Loaded sorgte schließlich ein RBI-Single von Julian Faulhaber für die Entscheidung. Bereits am heutigen Samstag haben die Metrostars die Chance zur doppelten Revanche.