Diving Ducks geraten im Finale gegen die Metrostars ins Hintertreffen

Die Vienna Metrostars sind in der „best-of-5“-Finalserie der Baseball Bundesliga mit 1:0 in Führung gegangen. Der Rekordmeister besiegte daheim den Regular Season-Champion Diving Ducks Wr. Neustadt mit 8:6. Bereits am heutigen Samstag (19 Uhr) wird die Serie mit einem weiteren Night-Game in der Freudenau fortgesetzt.

Nach den beiden spannenden Halbfinalserien – beide Finalisten setzten sich erst im entscheidenden fünften Spiel durch – wurde auch der Finalauftakt zum Thriller: Die Vienna Metrostars begannen konzentriert, lagen nach drei Innings mit 3:0 voran. Dann starteten die Diving Ducks Wr. Neustadt ein starkes Comeback, glichen aus und bauten fortan immer wieder Druck auf. Im fünften Abschnitt hatten die Gäste „bases loaded“ bei nur einem Out – aber Omar Duenas zeigte in dieser Phase ein gutes Pitching und auch die Defensive agierte hochklassig.

Die Niederösterreicher ließen aber nicht locker und belohnten sich im sechsten Inning endgültig: Eoghan McGarry erzielten einen 2-Run-Homerun und sorgte für die erste Führung des Regular Season-Champions in dieser Begegnung (5:3). Aber das Heimteam, ab dem sechsten Inning mit Jakob Simonson am Mound, blieb konzentriert, punktete in den folgenden Innings konstant – und Benjamin Salzmann holte mit einem Schlag ins Leftfield die Führung zurück. Diesen Vorteil ließen sich die Metrostars nicht mehr nehmen.