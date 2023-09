Diving Ducks gleichen in der Bundesliga-Finalserie aus

Nach dem knappen 8:6-Final-Auftaktsieg der Vienna Metrostars gegen die Diving Ducks Wr. Neustadt am Freitagabend, gelang den Diving Ducks am Samstagabend die perfekte Antwort. Nach einem punktelosen Startinning konnten die Niederösterreicher im zweiten Inning auf 2:0 stellen. Von da an war die Offensive des Meisters von 2021 auf Betriebstemperatur. Im dritten Inning legten sie einen Run nach, sogar fünf Runs folgten im vierten Inning, darunter ein 2-RBI-Homerun von Julian Faulhaber, und weitere zwei Runs brachten die Ducks im fünften Inning aufs Scoreboard. Die Metrostars konnten bis dahin nur im vierten Inning einen Run verbuchen.

Am Mound übergab Metrostars Starting-Pitcher William Nahmens bereits nach drei Innings an Thierry Letouzé. Nahmens kassierte fünf Hits und sieben Runs, bei Letouzé waren es in zwei Innings ebenfalls fünf Hits und drei Runs. Ebenfalls zwei Innings stand schließlich noch Nicholas Schadler am Mound, der drei Hits und vier Runs kassierte. Diving Ducks-Pitcher Rick Van Dijck wiederum pitchte die gesamten sieben Innings und musste dabei nur fünf Hits und einen Run hinnehmen. Die Finalserie wird am Freitag um 19:30 Uhr am Ducksfield in Wr. Neustadt fortgesetzt. Spiel vier und ein etwaiges Entscheidungsspiel sind für kommenden Samstag ebenfalls in Wr. Neustadt terminiert.