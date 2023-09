Diving Ducks Wr. Neustadt: Meistertitel als Kunstwerk des Gewinnens

Ein Wurf, ein Schlag, der Ball steht in der Luft. In diesem Moment hätte man am Ducksfield eine Stecknadel fallen hören. Plop! Der Ball landet im Handschuh der Ducks-Defense. Im gleichen Augenblick: Die Explosion der puren Emotionen – die Ducks sind Meister.

Am Weg dorthin vergossen die Ducks viele Tränen, Blut und Schweiß. Etwas martialisch, aber wohl nicht falsch. Denn Alfred Hitchcock hätte das Drehbuch zum zweiten Meistertitel der Wiener Neustädter Baseball-Geschichte nicht besser schreiben können. Im Halbfinale lagen die Enten gegen Dornbirn in Spiel vier fast aussichtslos zurück. In der Verlängerung erzwangen die Ducks Spiel fünf, in Spiel fünf den Finaleinzug. Der Verlauf des Endspiels war um nichts weniger dramatisch. Am Freitagabend geriet Wiener Neustadt mit 1:2 in Rückstand, sah dann in Spiel vier lange Zeit keine Kugel – ein Hit ins sieben Innings, die Metrostars 2:0 voran.

Auf den Krimi folgt die Gala

Dann brach der Damm: Vier Runs in Inning acht, wurden von den Metrostars mit zwei weiten Punkten beantwortet (4:4), ehe Koki Yonizawa den Erfolg der Ducks nach Hause schlug. Klarer war die Angelegenheit im entscheidenden Spiel fünf. Julian Faulhaber lieferte am Wurfhügel eine starke Leistung ab, ließ nur einen Run zu, während bei den Wienern in Inning sechs die Gegenwehr brach, die Ducks auf 7:1 davonzogen. Danach war es ein Schaulaufen bis zum allerletzten Play. Überragend im Entscheidungsspiel waren u.a. die beiden Kreska-Zwillinge, die jeweils zwei Runs zum finalen 10:2-Erfolg beisteuerten. Stark war einmal mehr aber auch Melvin Perdue. Der US-Amerikaner wurde als MVP der Finalserie ausgezeichnet. Dass sie sich einen echten Winnertypen ins Team holen, wussten die Ducks schon bei der Verpflichtung von Perdue. In den Staaten machte er auch als Schauspieler Karriere, im Baseball-Film „Moneyball, die Kunst zu gewinnen“ spielte Perdue eine kleine Rolle an der Seite von Brad Pitt.

Wie im Film steckten die Ducks diese Saison alle Rückschläge weg. Der Lohn: Der zweite Meistertitel nach 2021. „Die Jungs mussten in den Play-offs so oft wieder aufstehen und haben es immer wieder geschafft. Dieser Titel ist absolut verdient“, meint Martin Zoufal, der nach dem letzten Ball den finalen Triumph mit Spielern und hunderten Fans noch am Spielfeld auskostete.

Die nächste Chance Geschichte zu schreiben, gibt es bereits ab Freitag. Die Crazy Chicklets empfangen in der Best-of-Three-Finalserie ebenfalls die Metrostars. Die Termine: Freitag (18 Uhr) und Samstag (17/19.30 Uhr).