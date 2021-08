Ducks fliegen ins Finale

„Jetzt bin ich komplett grau“, kostete Ducks-Funktionär Martin Zoufal die Halbfinalserie gegen Attnang-Puchheim Nerven und Haarfarbe. Schlussendlich machte sich das Zittern bezahlt. Die Wiener Neustädter ziehen nach einem dramatischen 7:6-Sieg im entscheidenden fünften Spiel ins Bundesliga-Finale ein – zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte. „Ich habe dann nicht mehr geglaubt, dass wir das gewinnen“, gibt Zoufal zu, denn die deutlich routinierteren Oberösterreicher beschäftigte die Ducks-Offensive über weite Strecken gut. Über weite Strecke deswegen, weil im siebten Inning von Spiel fünf den Wiener Neustädtern der Knoten platzte, aus einem 2:6-Rückstand wurde eine 7:6-Führung.

Attnang schlägt nicht mehr zurück

Diese geriet nochmals gehörig ins Wackeln, als Attnang die Bases besetzt hatte, ihr bester Schlagmann zum entscheidenden Hit ansetzte, doch Ducks-Pitcher Moritz Scheicher behielt die Nerven, ließ in dieser brenzligen Situation keine weiteren Punkte zu. „Wenn der Baseball-Gott die Wahl hat, entscheidet er sich immer für Drama“, umschreibt Zoufal blumig.

Dass die Ducks diese Saison bis ins Endspiel kommen, hatten wenige Experten am Zettel. „Außenstehende waren da anderer Meinung, aber wir haben gewusst, was wir investiert haben, gerade ins Pitching, sind da schon optimistisch in die Saison gegangen“, freut sich Zoufal, dass der eingeschlagene Weg Früchte trug. Der Finalgegner der Ducks steht indessen noch nicht fest, es deutet aber alles auf Vorjahreschamp Vienna Metrostars hin. Die Wiener führen gegen die Dornbirn Indians mit 2:0. Die Entscheidung fällt erst in dreieinhalb Wochen. Denn jetzt liegt der volle Fokus auf der Europameisterschaft. Als letzten Feinschliff absolvieren die Österreicher von Freitag bis Sonntag am Ducksfield ein Drei-Nationen-Turnier gegen Deutschland und Tschechien, der Eintritt ist frei, Registrierung und 3G-Nachweis verpflichtend. Österreich spielt am Freitag (19 Uhr) gegen Deutschland. Am Samstag (19 Uhr) gegen Tschechien. Am Sonntag (11 Uhr) duellieren sich die beiden Gastteams, ehe es ab 16 Uhr zum zweiten Duell zwischen Österreich und Deutschland kommt.