Baseball Ducks geben Sieg aus der Hand, Metrostars vor Titelgewinn

Foto: Diving Ducks

W iener Neustadt gerät in der Finalserie gegen die Vienna Metrostars mit 1:2 in Rückstand. Damit müssen die Diving Ducks am Samstag beide Spiele am Ducksfield gewinnen, ansonsten sind erneut die Metrostars Meister.

Die Vienna Metrostars haben in der „Best-of-5“-Finalserie der Baseball Bundesliga wieder vorgelegt. Beim Regular Season-Champion Diving Ducks Wr. Neustadt setzten sich die Wiener mit 7:4 durch und holten ihren zweiten Sieg am Weg zum Titelgewinn. In einem anfangs defensiv-orientierten Spiel lagen die Niederösterreicher nach dem ersten Inning – und einem Run von Koki Yonezawa – mit 1:0 in Führung. Bis zum vierten Abschnitt zeigten beide Pitcher, Mo Hackl (Metrostars) und Eoghan Mc Garry (Ducks) starke Leistungen. Im fünften Inning gelangen dann den Gästen aus Wien drei Runs auf Klaus Scheicher und sie drehten die Begegnung. Aber die Diving Ducks blieben in Schlagdistanz und kämpften sich zurück: Im achten Inning brachten Melvin Perdue und Alexander Seidenberger jeweils einen Runner nach Hause – Ausgleich und Führung. Darauf hatten die Metrostars aber eine perfekte Antwort: Vier Runs legte der Rekordchampion nach und drehte somit erneut die Partie zu seinen Gunsten und fixierte den zweiten Sieg in der Finalserie. Am Samstag fällt die Entscheidung: Holen die Metrostars ihren 16. Titel? Oder die Ducks doch noch ihren zweiten? Los geht es mit Spiel vier um 14 Uhr, wenn die Ducks das Import-Pitching-Match gewinnen sollten, geht es ab 16.30 Uhr in die entscheidende fünfte Partie - mit Österreicher-Pitching.