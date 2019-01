Die Internationale Baseball Community (IBC) kürte die 15 besten Baseball-Coaches außerhalb Nordamerikas.

Der Sieger ist ein Diving Duck: Der US-Amerikaner belegt im Ranking Platz eins. Gelobt wird dabei vor allem, dass Koontz zahlreiche Teenager in die Mannschaft integriert hat. Als Pitching-Coach schaffte Koontz mit dem Ö-Baseball-Team den Sprung in den europäischen A-Pool. Auswahlkriterium war, als „Imported Coach“ tätig zu sein. „Das ist natürlich eine coole Sache“, freut sich auch Diving Ducks-Manager Martin Zoufal.

Doch nicht nur der Übungsleiter der Diving Ducks hat Grund zur Freude. Alessandro Zoufal und Moritz Scheicher werden im Februar einige Wochen an einem US-College trainieren können. Während Zoufal in den letzten Monaten bereits Erfahrung in Australien sammelte, will Scheicher sein Pitching-Spiel weiter verbessern. Zwei Wochen wird er am College bei der Pitching-Gruppe dabei sein.