Wiener Neustädter Ducks nach EM der Superlativen in neuer Sphäre

Im Ristorante Luigi sprachen dieser Tage viele Gäste französisch und italienisch. Über die Grazer Straße fuhren Autos mit den typisch gelben niederländischen Nummerntafeln. Wer aufmerksam durch die Stadt schlenderte, merkte das irgendwas los sein musste...

...Was los war? Am südlichen Stadtrand ermittelten die acht besten Nationen Europas ihren Besten. 4.500 Zuschauer pilgerten an den fünf Turniertagen auf das Ducksfield. Alleine das Endspiel zwischen den Niederlanden und Großbritannien – das Holland deutlich mit 23:5 gewann – sahen über 1.000 Menschen live vor Ort. Ein Besucherrekord auf der Anlage der tauchenden Enten. „Es waren in der Region keine Hotelzimmer mehr frei“, erzählt Ducks-Funktionär Martin Zoufal. Niederländische Fans fanden etwa kurzfristig nur mehr eine Unterkunft im Großraum Wien.

Höchstnoten für die Organisation

Kein Wunder, dass das Resümee sehr positiv ausfällt. „Wir haben nicht gewusst, wie ein Turnier in der Ferienzeit funktioniert. Ob internationale Fans in der U23-Klasse mitkommen. Es war dann absolut geil. Ich bin total geflasht. Wir wurden massiv gelobt“, waren Zoufal und Co. überwältigt. Die Ducks haben mit dem Organisieren von internationalen Turnieren Erfahrung – Coed-Slowpitch-EM, U15-EM, EM-A-Pool-Qualifier, International Baseball Week. Doch die U23-EM sprengte die bisherigen Dimensionen. „Wir haben das in der Größe noch nie gemacht und ich glaube, es ist nicht aufgefallen, dass wir das noch nie gemacht haben.“

Am zweiten Spieltag sorgten 20 freiwillige Helfer dafür, dass das Feld nach Starkregen binnen 45 Minuten wieder bespielbar war. Als das Finale wegen der tiefstehenden Sonne um eine Stunde nach hinten verschoben wurde, verkürzten die Volunteers mit Showeinlagen die Wartezeit. Insgesamt waren an den fünf Tagen über 100 Freiwillige im Einsatz – vom Ballkind bis hin zu Leuten, die die Offiziellen chauffierten.TV-

Bilder strahlten bis in die USA

Die Bilder des Turniers gingen durch ganz Europa. Vier geführte Kameras fingen das Geschehen am Ducksfield ein. Das Endspiel verfolgten auf Youtube über 11.000 Menschen. „Die Zahlen vom Stream der Europacup-Finalphase haben wir verdreifacht.“ Dazu kommen rund 2.000 Zuschauer, die das Finale via Sportpassaustria sahen.

Auch in Amerika fand das Turnier Aufmerksamkeit. In der Vorrunde krachte ein tschechischer Verteidiger gegen Großbritannien spektakulär durch den Zaun. Das 15-sekündige Video schaffte es bei den EPSN „Best Plays“ auf Platz zwei.

Eoghan McGarry war einer von sechs Diving Ducks, die bei der Baseball-EM am Spielfeld standen. Fotos: Manfred Szieber Foto: Manfred Szieber

Der nächste logische Schritt wäre, dass sich die Ducks für eine A-Pool-EM der Allgemeinen Klasse bewerben. „Uns wurde von den Offiziellen gesagt, dass wir herzlich dazu eingeladen sind, aber jetzt verdauen wir einmal das Geschehene. Zum bestehenden Zeitpunkt haben wir alles rausgeholt, was möglich ist“, meint Zoufal.

Ohne Halle wird es international schwierig

Aus sportlicher Sicht verkaufte sich Team Austria rund um die sechs Diving Ducks – Eoghan McGarry, Julian Faulhaber, Alessandro Zoufal, Elias Kreska, Alexander Kienberger und Felix Astner – zwar teuer, für eine Überraschung reichte es aber nicht. Nach vier Niederlagen geb es im abschließenden Match gegen Belgien den einzigen Sieg. Für beide Mannschaften war das Spiel bereits bedeutungslos. Beide müssen nächstes Jahr ins Relegationsturnier, um auch bei der U23-EM 2025 im A-Pool dabei zu sein. Zoufal weiß, was zu Europas Top-Teams noch fehlt und erneuert eine langjährige Forderung: „Die haben alle die Möglichkeit im Winter Schlag-Training zu machen. Das geht im Turnsaal der Europaschule nicht. Wir brauchen eine Baseball-Halle.“

Abzuwarten bleibt, wie groß der Impuls der U23-Europameisterschaft mittelfristig ist. „Wir werden jetzt nicht auf einmal doppelt so viele Zuschauer bei normalen Ligaspielen haben“, macht sich Zoufal keine Illusionen: „Aber es waren viele Kinder zuschauen, die haben nachher im Garten bei sich zu Hause Baseball gespielt. Darum geht es eigentlich.“