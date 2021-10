Die Vienna Metrostars starteten erfolgreich in die Mission zum 16. Meistertitel und setzten sich im ersten Spiel der „best-of-five“-Finalserie souverän mit 13:3 durch. Auch im zweiten Heimspiel des Tages sah es lange Zeit gut für den Rekordmeister aus. Die Wr. Neustadt Diving Ducks gaben sich aber nicht geschlagen und drehten durch ein F+nf-Run-Inning im letzten Abschnitt die Begegnung. Somit wurde das erste Final-Wochenende beim Serienstand von 1:1 beendet.

0:6! Ducks mit klassischem Fehlstart

Im ersten Spiel legten die Vienna Metrostars bereits im ersten Inning den Grundstein zum Erfolg. Nicht weniger als sechs Run konnten die Wiener im ersten Abschnitt verbuchen – gekrönt von einem Homerun von Richard Alzinger. Während Diving Ducks-Pitcher Eoghan McGarry seine Probleme mit der Metrostars-Offensive hatte, präsentierte sich sein Gegenüber Thierry Letouzé souverän. Im dritten Inning und bereits sieben Runs wurde McGarry auf Seiten der Gäste aus Wr. Neustadt durch Alessandro Zoufal ersetzt. Der konnte zwar die Wiener etwas besser kontrollieren, die eigene Offensive konnte den 1:9-Rückstand aber nicht mehr wettmachen. Das Spiel endete schließlich beim Stand von 13:3 durch Mercy Rule nach sieben Innings.

Scheicher sichert Ducks den Sieg

Auch im zweiten Finalspiel erwischten die Hausherren aus Wien den deutlich besseren Start. Nach drei Innings führte der Rekordmeister bereits mit 4:0 und auch in weiterer Folge kam die Offensive der Diving Ducks gegen Jakob Simonsen und die Defensive der Wiener nicht so richtig in Schwung. Erst als der Pitcher aus Wien nach dem achten Inning beim Spielstand von 2:6 den Mound verließ, nützte der Grunddurchgangsieger der Division-Ost seine Chance. Das allerdings in eindrucksvoller Manier: Ein Double von Moritz Scheicher brachte die Niederösterreicher im finalen Abschnitt gar in Führung. Er selbst hatte mittlerweile auch bereits am Mound für die Diving Ducks übernommen und behielt die Nerven. Scheicher sicherte seinen Team den Sieg und stellte damit in der „best-of-five“-Finalserie auf 1:1.

Fortgesetzt wird die Finalserie mit einem Nightgame am kommenden Freitag (19 Uhr) in Wr. Neustadt, ehe bis zu zwei Spiele am Samstag (ab 14 Uhr) die Entscheidung bringen.