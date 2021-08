Die Wr. Neustadt Diving Ducks haben als erstes Team das Finale der Baseball Bundesliga erreicht. Der Division-Ost-Spitzenreiter entschied Semifinalspiel fünf einer engen Serie gegen die ASAK Athletics knapp für sich – und erkämpfte sich den sechsten Finaleinzug der Vereinsgeschichte. Die Niederösterreicher setzten sich gegen die ASAK Athletics im entscheidenden fünften Spiel – und trotz zwischenzeitlichen 2:6-Rückstands – durch und fixierten den Finaleinzug.

Über lange Zeit kontrollierten die Athletics das Geschehen an diesem Spieltag, der über den Finaleinzug entscheiden sollte. Jimmy Jensen ging erneut über neun Innings und holte mit seiner guten Leistung relativ ungefährdet Spiel vier für die Gäste aus Oberösterreich. Die Athletics nutzten effizient alle Chancen auf Runs, währen die Ducks oft auf Base strandeten. Schlussendlich musste im Spiel fünf der Serie eine endgültige Entscheidung gefunden werden. Lange Zeit sah es für das Heimteam nicht gut aus: Wieder nutzten die Athletics sehr effizient ihre Chancen, die sie in der Offense vorfanden und gingen mit 6:2 in Führung.

Oft liefen die Ducks bei null Outs und Runners auf Bases beim Schlagen tot. Erst im sechsten Inning fanden die Ducks genügend Löcher in der Defense der Gäste, zwangen Starter Omar Duenas vom Mound und drehten das Spiel durch fünf gescorte Runs auf 7:6. Der mittlerweile für Starter Julian Faulhaber eingewechselte Moritz Scheicher pitchte extrem kontrolliert und hielt in den letzten drei Innings die Weste der Ducks sauber. Auch im letzten Inning behielt Scheicher die Nerven und beendet das Spiel durch ein Linedrive-Out bei Bases Loaded selbst.