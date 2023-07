EM der Superlative am Wiener Neustädter Ducksfield

Die U23-EM rückt mit Riesenschritten näher. In weniger als drei Wochen fällt mit der offiziellen Eröffnungsfeier (7. August, 19 Uhr) der Startschuss. Die Diving Ducks sind für die 14 Partien, die in Wiener Neustadt stattfinden, gerüstet. „Wir haben das Licht komplett auf LED umgerüstet. Angesichts der Strompreise ist es wichtig effizient zu sein“, weiß Ducks-Funktionär Martin Zoufal: „Die ersten 150 Stadionsitze wurden montiert, man muss nicht mehr am nackten Beton sitzen.“ Auch ein VIP-Bereich wird für den Zeitraum der EM am Ducksfield entstehen.

Einen besonderen Wert legen Baseball Austria und die Diving Ducks auf die Bewegtbilder, die vom Rande der Stadt aus in die weite Welt gehen. Fünf Kameras werden das Geschehen einfangen, hoffentlich auch eine starke Performance der Österreicher. Die rot-weiß-roten Asse treffen in der Vorrunde auf die Niederlande (8. August, 19.30 Uhr), Großbritannien (9. August, 19.30 Uhr) und Tschechien (10. August, 19.30 Uhr). Die Top-Zwei qualifizieren sich für das Halbfinale.

Heimspiel für sieben Diving Ducks

Im österreichischen Kader (wird noch von 23 auf 20 Spieler reduziert) stehen sieben Wiener Neustädter: Jonas und Elias Kreska, Alex Kienberger, Eoghan McGarry, Felix Astner, Julian Faulhaber und Alessandro Zoufal sind bei der Europameisterschaft echte Lokalmatadore.

Wer die Österreicher live vor Ort anfeuern will, kann auf baseballsoftball.at/de/tickets zu Karten kommen. Der Tagespreis beträgt fünf Euro. Alle Wiener Neustädter Pflichtschüler haben die Chance, die Baseball-EM mit Freikarten zu verfolgen. In Kooperation mit der Stadt verteilten die Ducks in den letzten beiden Schulwochen fast 4.000 Gratis-Tickets. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir über die Eintrittskarten nicht den großen Gewinn generieren müssen“, wollen Zoufal und Co. mit dem internationalen Top-Event vor allem (junge) Menschen für Baseball begeistern.