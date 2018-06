Am Freitag geht es los: Österreich kämpft am Ducksfield gegen Litauen um den Aufstieg in den A-Pool, also den Einzug unter die besten zwölf Nationen Europas. Im Best-of-three-Modus wird der letzte Startplatz für die EM in Deutschland 2019 vergeben.

Österreich kämpft dabei auch gegen einen Fluch. Bei den B-Pool-EMs 2013 und 2015 verpasste man am heimischen Boden den Aufstieg in den A-Pool. Wer für die Begegnung der Favorit ist? Die Statistik ist relativ ausgeglichen, wenngleich Team Austria in den jüngsten Begegnungen das bessere Ende hatte. „Litauen ist so ein Dauergegner von uns“, grinst Ducks-Manager Martin Zoufal.

"Wir werden das beste Team auf das Feld schicken"

Die Infrastruktur und die Förderung des Baseballs in Litauen hinkt noch deutlich hinterher, aber es gibt auch Aspekte, die für die Balten sprechen. Aufgrund der langen Leichtathletik-Tradition (vor allem beim Speerwerfen), gibt es immer wieder Quereinsteiger, die beim Pitching richtig gute Anlagen haben. Mit Dovydas Neverauskaus schaffte es ein Litauer bereits in die nordamerikanische Profiliga MLB, er wird für die EM-Play-off-Serie natürlich nicht freigestellt. Dennoch haben die Gäste beim Werfen klare Vorteile. Gelingt es Österreich, die Werfer in den Griff zu bekommen, schaut es mit dem Aufstieg richtig gut aus.

Österreichs Headcoach Hiroyuki Sakanashi glaubt fest an den Sieg: „Wir werden das beste Team auf das Feld schicken, das Österreich je gesehen hat. Die Mischung aus Veteranen und Talenten wird sich bezahlt machen.“ Mit im Coaching-Staff ist unter anderem auch Diving Ducks-Coach Adam Koontz. Der US-Boy wird die Österreichischen Pitcher auf das Turnier einstellen.

Im 24-köpfigen Team stehen drei aktuelle Ducks und zwei Spieler mit Wiener Neustädter Wurzeln:

Ferdinand Obed (24 Jahre):

Der Diving Duck kommt im Nationalteam im Outfield zum Einsatz. Sein Debüt gab er bei der B-Pool-EM 2013. Als besten Karrieremoment bezeichnet der Linkshänder die U23-WM in Mexiko 2016. „Ich möchte mich im A-Pool mit dem Nationalteam etablieren und der beste österreichische Baseballer werden.“

Matthias Scheicher (26 Jahre):

Der Pitcher gab beim B-Pool-Sieg im vergangenen Jahr sein Debüt. Wie er zum Baseball kam? „Ich habe mir im Volksschulalter ein Kinder-Baseballset gekauft und im Garten gespielt.“ Später kam das Vereinstraining bei den Ducks: „Seitdem bin ich von Baseball begeistert.“ Nach dem Aufstieg will Scheicher mit Team Austria, den Schwergewichten des europäischen Baseballs, mithalten.

Moritz Scheicher (20 Jahre)

Einst nahmen ihn seine Cousins zum Training mit. Einige Jahre später spielt er für das Nationalteam. Der Infielder/Pitcher ist seit Mittwoch 20 Jahre alt und möchte sich mit dem A-Pool-Aufstieg nun ein verspätetes Geburtstagsgeschenk machen. Seine langfristigen Ziele im Nationalteam: „Konstant im europäischen A-Pool spielen. Der Traum wäre eine Olympiateilnahme.“

Claus Seiser (24 Jahre)

Der Infielder/Catcher ist bereits seit 2011 im Nationalteam. Vor dieser Saison wechselte er von den Diving Ducks zu den Vienna Metrostars. Seit ihm ein Freund angeboten hat, beim Training mitzumachen, ist er „vom Baseball fasziniert.“

Clemens Cichoki (34 Jahre)

Freunde nahmen ihn einst zum Training mit. Was daraus wurde? Einer der besten Baseballer, die Österreich je hatte: „Ich glaube, es war vorbestimmt.“ Cichocki wird sich nach der EM vollkommen auf seinen hauptberuflichen Trainerposten in Bonn konzentrieren.