EM in Wiener Neustadt lukriert tausende internationale Gäste

Nicht einmal mehr zwei Wochen sind es bis zur U23-Europameisterschaft. Dann wird Wiener Neustadt zum Nabel der europäischen Baseball-Szene. Bis zu 4.000 internationale Gäste werden bei der U23-EM erwartet, was auch für den Tourismus in der gesamten Region einen großen Mehrwert bringt, wie Wiener Neustadts ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber festhält: „Wir sind sehr stolz, die besten Baseball-Nationalteams Europas begrüßen zu dürfen. Diese Veranstaltung ist für die Stadt Wiener Neustadt ein großer Gewinn, weil wir Gäste aus acht Nationen bei uns haben. Zudem ist die EM eine große Motivation für die Jugend in der Stadt. Wir sind sehr stolz, dass Wiener Neustadt wieder das Zentrum von Baseball Europa wird.“ Österreich trifft am Ducksfield auf die Niederlande (8. August, 19.30 Uhr), Großbritannien (9. August, 19.30 Uhr) und Tschechien (10. August, 19.30 Uhr).

In der heimischen Bundesliga haben die Diving Ducks währenddessen den Grunddurchgang mit zwei Siegen gegen die Schwechat Blue Bats (6:2, 11:2) abgeschlossen. Ob es für den Top-Seed in die Play-offs reicht, hängt von den Ergebnissen der Konkurrenz ab.