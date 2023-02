Europas Top-Team zu Gast in Wiener Neustadt

Werbung

Im August wird Wiener Neustadt wieder einmal der Nabel von Baseball-Europa. Die besten acht europäischen U23-Nationalteams spielen am Ducksfield um die EM-Krone. Mit dem Organisieren von Großveranstaltungen sind die Ducks schon erfahren. In den letzten Jahren fanden in der Allzeit Getreuen immer wieder internationale Turniere statt. Coed-Slowpitch-EM, U15-EM, A-Pool-Qualifier gegen Litauen und International Baseball-Week sind mit der U23-Europameisterschaft aber nicht vergleichbar.

Die Dimension ist eine andere wie Martin Zoufal erklärt: „Ich gehe davon aus, dass das eine der größten Sportveranstaltungen in diesem Jahrzehnt werden wird.“ Erstmals hat Wiener Neustadt mit Schwechat auch einen Co-Gastgeber an seiner Seite. Die ganze Region soll profitieren. „Allein die Aktiven sind 2.000 Leute. Mit dem Anhang kommen wir insgesamt auf das Doppelte.“

Bilder sollen in die Welt strahlen

In Sachen Vermarktung soll die EM in Wiener Neustadt ebenfalls neue Maßstäbe setzen. Auf ODT-Plattformen wird das Event in die ganze Welt gestreamt. Auch im linearen Fernsehen wollen Zoufal und Co „Air-Time generieren, in welcher Form und Umfang auch immer“. Auch das Team des führenden Scouting-Systems wird vor Ort sein. „Damit arbeiten alle Major League- und College-Teams“, erklärt Zoufal.

Die Bilder, die über den großen Teich gehen, sollen freilich auch etwas gleich schauen, weshalb die Ducks ihr Feld noch einmal auf Vordermann bringen, geplant ist unter anderem, dass Stadionsitze montiert werden.

Einen Mehrwert hat die EM nicht nur für Baseball Österreich und die Diving Ducks im speziellen, sondern auch für die Stadt Wiener Neustadt, wie ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber festhält: „Es ist sensationell, dass die Baseball-U23-EM in Wiener Neustadt stattfindet. Das zeigt, wie toll sich Baseball unter dem Flaggschiff der Diving Ducks entwickelt hat. Einerseits ist diese Veranstaltung für die Stadt Wiener Neustadt ein großer Gewinn, weil wir Gäste aus acht Nationen bei uns haben. Andererseits ist die EM eine große Motivation für die Jugend in der Stadt. Wir sind sehr stolz, dass Wiener Neustadt wieder das Zentrum von Baseball Europa wird.“

Sportlich dürfen einige Ducks darauf hoffen, bei der Heim-EM im rot-weiß-roten Aufgebot zu stehen. Im erweiterten Kader sind Florian Amon, Felix Astner, Julian Faulhaber, Alex Kienberger, Elias Kreska, Jonas Kreska, Eoghan McGarry, Alex Seidenberger, Stefan Sucharowski und Alessandro Zoufal. Die Losfee meinte es mit den Enten übrigens nicht so gut. Die Niederlande und Tschechien gehen als Favorit in die Gruppenphase. Österreich und Großbritannien können nur überraschen. Die U23-EM beginnt am 7. August mit einer großen Eröffnungsfeier am Ducksfield. Die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze fällt dann am Samstag, dem 12. August.