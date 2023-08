Feierliche Eröffnung der Baseball-EM in Wiener Neustadt

Am Montagabend wurde die U23-EM am Ducksfield feierlich eröffnet. Hunderte Baseball-Anhänger warteten auf den Zuschauerrängen des Ducksfield, um ihr Team beim Einmarschieren zu beklatschen. Nach der Weltrangliste wurden die Nationalmannschaften hintereinander begrüßt. Die Niederlande und Italien gehen als Favoriten ins Turnier. Österreich stolzierte als Letztes auf den Heiligen Rasen, darf sich aber als 27. im Ranking Chancen ausrechnen. Am heutigen Dienstag geht es gegen die Niederlände. Am Mittwoch versuchen die Österreicher gegen Großbritannien (Platz 20) ihr Glück, am Donnerstag gegen Tschechien (Platz 16). Alle Gruppenspiele der Österreicher finden am Ducksfield um 19.30 Uhr statt. Ab Freitag stehen die K.O.-Spiele an. Das große Finale ist für Samstag (19.30 Uhr) am Ducksfield terminisiert.

Jürgen Scheicher, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, Rainer Husty und ÖVP-Gemeinderat Philipp Gruber. Foto: NÖN, Jakob Feigl