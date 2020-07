Es ist schon etwas Besonderes, wenn am Freitagabend die Scheinwerfer am Wiener Neustädter Ducksfield angehen. Das Spiel Wiener Neustadt gegen Traiskirchen (ab 19 Uhr) ist nicht nur das erste Spiel der Baseball-Bundesliga (so heißt die höchste Spielklasse ab sofort), sondern es wird auch das erste Mannschaftssport-Event vor Zusehern werden. „Das ist eine große Ehre“, versichert Duck Moritz Scheicher: „Das bringt uns mehr mediale Aufmerksamkeit. Diesen Schwung wollen wir nutzen, nicht nur wir Ducks, die gesamte Liga.“

Dieses historische erste Spiel ist aber auch mit großem Aufwand verbunden. In Absprache mit dem Magistrat wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Mit bis zu 300 Zusehern rechnen die Ducks, auch deshalb, weil Ortner4Dance für ein tänzerisches Rahmenprogramm sorgt.

Bleibt die Frage, was sportlich zu erwarten ist. „Es wird ein Herantasten beider Teams“, schätzt Traiskirchens Philipp Eckel: „Es geht darum: Wer tastet weniger?“ Und Scheicher ergänzt: „Das Besondere ist, wir hatten eigentlich eine recht lange Vorbereitung, aber keiner weiß so recht, wo er steht“, sind die Ducks beim körperkontaktarmen Baseball seit eineinhalb Monaten quasi im geregelten Trainingsbetrieb. Doch die Legionäre sind zum Großteil noch nicht im Lande. Die Ducks können immerhin auf den niederländischen Pitcher Rick van Dijck zurückgreifen, während die meisten anderen zunächst mit Österreichern agieren werden, allerdings ist die Wiener Neustädter Mannschaft noch einmal etwas verjüngt. „Eigentlich war unser erklärtes Ziel, das Finale zu erreichen. Wenn wir ab August andere ausländische Spieler nach Österreich holen können, ist das möglich. Ansonsten wäre auch das Halbfinale akzeptabel“, meint Scheicher. Binnen zwei Monaten stehen 20 Grunddurchgangspartien am Plan, ehe sich alle acht Oberhaus-Clubs im Viertelfinale wiederfinden und dort dann um den Titel kämpfen.