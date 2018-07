Bei den Little League Regionals im polnischen Klatno kämpften 16 regionale Auswahlen aus ganz Europa um den Titel. Für Österreich war eine NÖ-Wien-Auswahl – mit den Ducks Philipp Bollenberger, Eric und Jonas Clauss sowie Elias und Jonas Kreska – dabei. „Unsere“ U13-Auswahl holte den dritten Platz, so gut war zuvor noch nie ein Ö-Team bei diesem Turnier.

In vierzehn Tagen bestritt Team Austria East zwölf Spiele „und wir haben zehn davon gewonnen“, erzählt Jonas Kreska im NÖN-Gespräch stolz. Als Stärken sehen er und seine Teamkollegen den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sowie die Defense und das Pitching. Obwohl die Österreicher feststellen mussten, dass es auf dem Kontinent auch noch deutlich bessere Spieler gibt: „Die werfen noch stärker und haben dabei mehr Kontrolle“, weiß Philipp Bollenberger, woran er noch arbeiten muss. Die Chancen, sich auf internationalem Niveau zu verbessern, werden die Österreicher in Zukunft bekommen.

Nach dem starken Auftritt in Polen haben sie nämlich Einladungen aus Großbritannien, Belgien und Italien bekommen. Was die fünf Enten sonst noch aus ihrem Little League-Abenteuer mitnehmen? „Dass man egal wie hoch man zurückliegt, Spiele noch drehen kann“, erinnert sich Kreska gerne wie Team Austria East gegen die tschechische Auswahl noch einen 1:5-Rückstand wettmachte.

Für diese Saison nehmen sich die Little League-Helden noch den Österreichischen Pony-Meistertitel mit ihren Diving Ducks vor. Langfristig wollen sie es aber nach Übersee schaffen – auf ein amerikanisches College oder sogar die MLB und dort ihren Idolen Carlos Martinez oder Madison Bumgarner nacheifern.