Melvin Perdue: Von Hollywood ans Ducksfield

Mit dem ersten Meistertitel wurde das Wiener Neustädter Ducksfield zum Feld der (wahr gewordenen) Träume. Die Kunst des Gewinnens brachte Coach Jose Camargo den Enten schon zuvor bei. Um das Handwerk zu verfeinern, bekommt er ab sofort Unterstützung von US-Boy Melvin Perdue (36).

„Er hat gesagt, dass seine nächste Karrierestation seine letzte sein soll.“ Martin Zoufal hofft, dass Melvin Perdue den Ducks-Fans mehrere Jahre Freude macht.

Der Baseballprofi kommt vielleicht auch dem ein oder anderen Cineasten bekannt vor. Zwar nicht aus dem 80 Jahre-Klassiker „Feld der Träume“, aber vielleicht aus „Moneyball – die Kunst zu gewinnen“. Im Hollywood-Film spielte er neben Brad Pitt, Jonah Hill und Philip Seymour Hoffman eine kleine Nebenrolle. Starallüren habe er deswegen aber keine. „Ich hatte ein längeres Gespräch mit ihm. Das merkt man ihm überhaupt nicht an“, erzählt Ducks-Funktionär Martin Zoufal. Wichtiger werden in Neustadt ohnehin seine sportlichen Fähigkeiten, als sein schauspielerisches Können sein.

Denn neben seiner Rolle im Coaching Staff wird Perdue in der kommenden Saison auch selbst am Feld stehen. Der Routinier kann im Out- und Infield agieren und wird auch zu Einsätzen am Wurfhügel kommen. Sein bisheriger Karriereweg führte Perdue unter anderem in die niederländische Profi-Liga. 2021 stand er im Kader von Zweitligist Stockerau, wurde bei den Cubs aber nicht wirklich glücklich. „Er hat gesagt, dass seine nächste Karrierestation seine letzte sein soll“, hofft Zoufal auf ein längerfristiges Engagement. Denn Perdue ist mittlerweile in Österreich sesshaft geworden, arbeitet in Wien an einer International School als Lehrer.