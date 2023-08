Moritz Scheicher: Der Organisator im EM-Hintergrund

Das Handy läutet ununterbrochen, die Tage werden länger und länger. „„Es sind nur mehr ein paar Tage. Das merke ich an den Stunden Schlaf, die ich bekomme“, schildert Moritz Scheicher. Der Spieler und Funktionär der Diving Ducks ist bei der Heim-EM Organisationsverantwortlicher. Das Ducksfield erhält gerade den letzten Feinschliff. Am Montag wird die U23-Europameisterschaft in Wiener Neustadt dann offiziell eröffnet. „Botschaftsvertreter der teilnehmenden Nationen, Sponsoren und Politiker werden dabei sein. Ein Fest mit Live-Musik für alle Spieler und mit ein paar Zuschauern.“

Die letzten kleinen Handgriffe

Aktuell gilt es vermeintliche Kleinigkeiten zu managen. Die Fahnen müssen aufgehängt werden. Die Teams werden in ihren Hotels einquartiert. 400 Akkreditierungen werden geschrieben. In den letzten Wochen passierten auch sichtbarerer Aufwand. Auf der Betontribüne wurden Sitze montiert. Das Flutlicht wurde upgegradet, auf Full-LED. Eine VIP-Steh-Area entstand. „Dazu kommen ein paar Baseball-spezifische Investitonen am Feld.“

130 Volunteers im Einsatz

Während der EM managt Scheicher 130 freiwillige Helfer an den beiden Spielstätten in Wiener Neustadt und Schwechat. „Wir haben Verantwortliche für einzelne Bereiche, wie die Betreuung der Offiziellen, die Kantine, die TV-Übertragung und so weiter“, Scheicher behält das große Ganze im Überblick: „Wir haben einen Schichtbetrieb. Die Frühschicht beginnt um 7 Uhr. Die Spätschicht hört um 23.30 Uhr auf. Wahrscheinlich mache ich beides mit“, so der 25-Jährige, der als einer der besten Baseball-Spieler Österreichs natürlich auch einschätzen was für Team Austria sportlich möglich ist.

Österreich fehlen Top-Spieler

„Wir haben eine sehr junge Mannschaft“, weiß Scheicher, dass mit Tobias Kiefer (Karriereende), Tobias Werner (verletzt), Brian Fürböck (Ausland) und Marcel Mariette (Karrierepause) vier potenzielle Leistungsträger nicht dabei sein können. „Die jüngeren Spieler können sich beweisen. Es wird darauf ankommen, ob das Heimpublikum einen Push gibt oder die Nervosität größer ist“, schätzt Scheicher, der den Klassenerhalt (dafür muss Österreich ein Team im Achter-Teilnehmerfeld hinter sich lassen) als Ziel ausgibt.

Sieben Ducks sind im Kader

Ein besonderes Augenmerk wird er auf seine Ducks-Kollgen - die Wiener Neustädter beendete den Grunddurchgang der Bundesliga am letzten Wochenende auf Platz eins - werfen. Ein Septett ist dabei: Alessandro Zoufal, Julian Faulbauer, Alexander Kienberger, Felix Astner, Eoghan McGarry, Jonas und Elias Kreska. Im ersten EM-Spiel treffen die Lokalmatadore am Dienstag (19.30 Uhr) auf die Niederlande. „Das beste Team Europas“, ist für Scheicher die Favoritenrolle klar verteilt.