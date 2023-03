Nach 21 Jahren: Obed verlässt die Diving Ducks

Werbung

NÖN: Ihr Wechsel zu den Dornbirn Indians hatte in erster Linie berufliche Gründe. Welche Option hat sich in Vorarlberg für Sie aufgetan?

Ferdinand Obed: Bereits vor dem Abschluss meines Studiums war mir klar, dass ich von Wiener Neustadt weg möchte. Einfach aus dem Grund, weil ich etwas anderes sehen wollte, als nur Wiener Neustadt. Als Pharmazeut hat man auch den Luxus, überall in Österreich Arbeit zu finden. Die Herausforderung war für mich eher das ganze mit Baseball zu verbinden, weil so viele Bundesliga Teams gibt es leider nicht in Österreich. Bei den Indians gibt es einen Funktionär, dessen Schwester ebenfalls Pharmazeutin ist und so kam die berufliche Option zustande.

Ist Ihnen der Abschied von den Diving Ducks dennoch schwer gefallen?

Obed: Es mag vielleicht komisch klingen, aber der Abschied fiel mir nicht schwer von den Ducks. Grund dafür ist die Tatsache, dass ich mit dem Verein alles erreicht habe, was man als österreichischer Baseballverein erreichen kann. Meiner Meinung nach bereut man etwas nur, wenn man weiß, dass man nicht sein Bestes gegeben hat und das kann ich mit gutem Gewissen vereinen. Ich hatte 21 wundervolle Jahre in dem Verein und ein gewisser Teil von mir wird immer für die Diving Ducks schlagen, aber mein Kapitel hier ist vorerst vorbei und es beginnt ein neues mit den Indians.

Was wird Ihnen von Ihrer Zeit bei den Ducks in Erinnerung bleiben?

Obed: Mein persönlicher Höhepunkt in den zwei Jahrzehnten war natürlich die Saison 2021, in der wir zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins österreichischer Meister geworden sind. Ich bin davor bereits dreimal mit den Ducks im Finale gestanden und immer haben wir den Kürzeren gezogen. Demnach war für mich das Stigma des ewigen Zweiten sehr präsent, bevor die Finalserie gegen die Metrostars begann.

Können Sie abschätzen, wie das Gefühl sein wird, gegen seine Ex-Kollegen zu spielen?

Obed: Ich freue mich schon sehr auf die Spiele gegen die Ducks und ich bin mir sicher, dass auch meine Ex-Teamkollegen alles daran setzen werden, um mir zu zeigen, dass es ein großer Fehler war, die Ducks zu verlassen. Es werden auf jeden Fall sehr gute und spannende Spiele gegen Wiener Neustadt.

Was trauen Sie den Indians beziehungsweise den Ducks in der kommenden Saison zu?

Obed: Mit den Indians haben wir auf jeden Fall Ambitionen Meister zu werden und auf den Erfolgen der letzten Saison aufzubauen. Die Ducks haben durch meinen Abgang zwar einen guten Spieler verloren, aber die jungen Spieler haben mehr als genug Talent, um das zu verkraften. Durch den Abstieg von zwei Bundesligateams ist die Liga wesentlich kompetitiver und die Spiele im Grunddurchgang haben mehr Gewichtung, aber ich bin überzeugt, dass sich die Diving Ducks einen Platz in den Play-offs sichern werden.

Haben Sie sich in Vorarlberg schon eingelebt und an die Sprache gewöhnt?

Obed: Persönlich habe ich mich schon sehr gut eingelebt in Dornbirn. Hier und da gibt es natürlich noch ein paar Fremdwörter und Redensarten, an die ich mich gewöhnen muss, aber das kommt schon noch.