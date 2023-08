Nach der furiosen Aufholjagd kommt für die Diving Ducks das Finale

„Ich habe schon geglaubt, dass es vorbei ist“, gibt Ducks-Obmann Jürgen Scheicher zu. Am Samstag hätten wohl auch die kühnsten Optimisten keinen Cent mehr auf die Wiener Neustädter gesetzt – Dornbirn führte in der Serie mit 2:1, lag dann in Spiel vier mit 6:0 voran. Der entscheidende dritte Sieg war zum Greifen nahe. Doch die Enten tauchten nochmals auf, schafften den Ausgleich. Es ging ins Extra-Inning, in dem erneut die Vorarlberger vorlegten (9:7). Wieder stand der Meister von 2021 vor dem Aus, wieder gab es eine Aufholjagd – 2:2, die Entscheidung musste am Sonntag fallen.

Beide Teams hatten ihre Ressourcen am Wurfhügel bereits malträtiert. Die Ducks agierten mutig, schenkten dem 15-jährigen Klaus Scheicher das Vertrauen. „Das war sein Debüt, da habe ich natürlich auch ein bisschen unruhiger geschlafen“, durfte Papa Jürgen aber sehr stolz auf den Filius sein. Der Teenager machte seine Sache bravourös.

Wiener Neustadt ging recht rasch mit 8:0 in Führung. Die Indians rund um den Ex-Duck Ferdinand Obed kamen noch einmal heran, aber nicht mehr entscheidend. Der Sieg (9:6) kam nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Jetzt geht es ins Finale und gegen den Rekordmeister, denn die Metrostars vollbrachten im Wiener Derby gegen die Wanderers ein noch größeres Comeback, machten einen 0:2-Rückstand wett. Die Best-of-Five-Finalserie beginnt am Freitag (19.30 Uhr) und Samstag (19 Uhr) in der Freudenau. Die Titelentscheidung fällt am 8. oder 9. September am Ducksfield.