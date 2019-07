Beim Heimspiel am Freitag liefen die Wiener Neustädter Diving Ducks ausnahmsweise in den Auswärtsdressen ein und das war kein Zufall. Denn die neue Kleidergarnitur hat ein „Wr. Neustadt-Branding“, das haben sich die Enten aus der MLB abgeschaut. „Wir sind stolz, unsere jungen und erfolgreichen Wiener Neustädter Sportler als Botschafter unserer schönen Stadt zu präsentieren. Wo immer wir nun im In- und Ausland auftreten, ist unsere Herkunft weiterhin zu erkennen, wie sich das für eine Baseball City eben gehört“, freut sich Diving Ducks-Manager Martin Zoufal.

Die neuen Trikots brachten auch Glück. Die Ducks siegten gegen den amtierenden Meister mit 13:5. Die Metrostars schlugen am Samstag zurück, siegten mit 11:9, verspielten dabei aber beinahe noch einen komfortablen Vorsprung. Die Wiener bleiben an der Spitze der Ost-Division. Die Ducks sind weiter auf Position drei.

In der Liga geht es erst am 20. Juli weiter. Bis dahin sind die Nachwuchs-Enten im EM-Einsatz. Den Anfang macht diese Woche die U12, gefolgt von der U18 und der U15, ehe vier Crazy Chicklets bei der Softball-EM dabei sind. Insgesamt 18 Enten bestreiten im Juli EM-Spiele.