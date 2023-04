Neustädter Ducks flattern mit „Kiwi-Power“ dem Saisonstart entgegen

Werbung

Auf in die neue Saison: Die Wiener Neustädter Diving Ducks starten schon traditionell mit einem Friday Night Game gegen die Traiskirchen Grasshoppers in die Bundesliga. Es wird Spiel eins ohne den langjährigen Leistungsträger Ferdinand Obed, der sich berufsbedingt nach Vorarlberg und zu den Dornbirn Indians verabschiedete. Es wird aber auch Spiel eins mit Henry Leabourn. Der Neuseeländer wird bei den Wiener Neustädter Enten als Catcher und Infielder zum Einsatz kommen. Der 23-Jährige, der in seiner Heimat für Bayside Westhaven spielt, ist der erste „Kiwi“, der für die Ducks spielt. Möglich macht das, das sogenannte Working Holiday Visum.

Der Verein sucht nicht mehr, die Spieler bewerben sich

„Das Visum ist ein idealer Nährboden für den weltweiten Baseball-Austausch. Das ist eine legale Möglichkeit, um junge Leute nach Wiener Neustadt zu bekommen“, meint Ducks-Funktionär Martin Zoufal: „Dadurch werden wir als Ducks zu dem internationalen Schmelztiegel, der wir sein wollen. Mittlerweile haben wir uns auch ein Standing erarbeitet, dass wir aus verschiedenen Bewerbern auswählen können und nicht mehr aktiv suchen müssen.“

Welchen Einfluss Leabourn auf das Ducks-Spiel haben kann, wird sich am Wochenende erstmals zeigen. Das erklärte Saisonziel ist das Play-off. „Das zu erreichen, war schon einmal simpler“, weiß Zoufal. Durch den Rückzug von Attnang-Puchheim und Feldkirch schrumpfte die Liga von neun auf sieben Teams zusammen. Statt zwei Divisionen gibt es nur noch eine Tabelle. Statt mit einem Viertelfinale startet die Postseason heuer mit einem Halbfinale. „Bei neun Teams unter die ersten Acht zu kommen ist einfacher, als bei sieben Teams unter die ersten Vier zu kommen“, rechnet Zoufal vor: „Zu Beginn geht es ohnehin darum, die Basics zu exekutieren – keine Errors zu machen, keine Balls zu werfen. Wir wollen als Kollektiv auftreten und so tragfähig durch die Saison kommen“, gelingt das, sollten die Play-offs machbar sein. Und dort ist bekanntlich alles möglich.