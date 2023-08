Österreich muss sich auch Italien geschlagen geben

Das österreichische Nationalteam musste sich bei der U23-Heim-Europameisterschaft am Freitag gegen Italien mit 2:11 geschlagen geben. Mit acht Runs sorgten die Gäste im vierten Inning für die Entscheidung.

Die Italiener erwischten am Ducksfield Wiener Neustadt schon den besseren Start. Der Favorit ging bereits im ersten Inning mit 2:0 in Führung. Die Italiener erhöhten im dritten Inning auf 3:0. Danach sorgten Georg Stemmer und Eoghan McGarry für die ersten beiden Runs der Österreicher, die Antwort der grün-weiß-roten Auswahl ließ aber nicht lange auf sich warten: Mit insgesamt acht Runs zogen die Italiener auf 11:2 davon. Weder Starting Pitcher Lennard Halper noch Reliever Markus Trimmel konnten die Offensive der Gäste zu diesem Zeitpunkt stoppen.

Österreich muss fix in Quali, Finale Niederlande gegen Großbritannien

Es blieb bis zum Ende beim 11:2-Erfolg für Italien. Am Samstag (14.30 Uhr) geht es im direkten Duell gegen Belgien um Platz sieben und einen versöhnlichen Abschluss des EM-Turniers. Dass Österreich nächstes Jahr im Qualifikationsturnier um den Verbleib im A-Pool spielt, steht allerdings schon fest.

Am Samstag (19 Uhr) fällt auch die Entscheidung, wer EM-Gold aus Wiener Neustadt mit nach Hause nimmt. Das Endspiel bestreiten die Niederlande und Großbritannien. Die Holländer gerieten in ihrer Halbfinal-Partie gegen Frankreich zunächst mit zwei Runs ins Hintertreffen, ehe im fünften Inning der Ausgleich zum 5:5 gelang. Den entscheidenden Punkt fuhren die Niederländer erst im siebenten Inning ein. Großbritannien lag gegen Deutschland bereits mit 1:5 zurück, ehe vier Runs im vierten Inning für den Ausgleich sorgten. Wie im ersten Semifinale scorten die Briten erst im letzten Inning den siegbringenden Run. Die Niederlande und Großbritannien trafen bereits in der Vorrunde aufeinander. Die Holländer setzten sich mit 1:0 durch.

Ergebnisse

Halbfinale: Niederlande - Frankreich 6:5, Deutschland - Großbritannien 5:6.

Abstiegsrunde: Italien - Österreich 11:2, Tschechien - Belgien 3:1.

Tabelle (nach 2 von 3 Spieltagen): 1. Italien (1.000), 2. Tschechien (1.000), 3. Belgien (0.000), 4. Österreich (0.000).

Vorschau

Samstag, 10 Uhr: Tschechien - Italien (Batsfield Schwechat).

Samstag, 14.30 Uhr: Belgien - Österreich (Ducksfield Wiener Neustadt).

Samstag, 14.30 Uhr: Deutschland - Frankreich (Batsfield Schwechat).

Samstag, 19 Uhr: Niederlande - Großbritannien (Ducksfield Wiener Neustadt).