Sieg und Niederlage für die Ducks

Werbung

Die Hard Bulls konnten den Wr. Neustadt Diving Ducks im Ost-West-Doubleheader zumindest einen Sieg abringen. Im ersten Duell des amtierenden Meisters Diving Ducks gegen die Hard Bulls in Wiener Neustadt blieb es bis zum letzten Spielzug spannend. Während die Bulls durch eine gute Pitching-Leistung von Starter Kirian Pichler und drei frühen Runs gut ins Spiel starten, tat sich der Favorit schwer.

Erst im vierten Inning konnten die Wiener Neustädter erstmals anschreiben. Im fünften Inning schaffen sich die Gäste aus Hard durch zwei Back-to-Back-Homeruns von Yodai Nakamura und Zachary Holt ein gutes Polster und behalten die Führung bis zum Ende. Die Diving Ducks schafften es zwar immer wieder auf Base, jedoch gelang es nicht effektiv Runs nach Hause zu schlagen. Die späte Aufholjagd des Heimteams scheiterte erst im letzten Inning bei zwei Outs durch ein sehenswertes und knappes Play von Pascal Campregher. Die Bulls gewinnen 11:10.

Van Dijck ist eine Macht

In Spiel zweu verlängerte Rick van Dijck seinen Winning Streak. In sieben sehr soliden Innings gab der zweifache Spieler der Woche lediglich vier Hits ab und walkte zwei Batter. Acht Strike-outs unterstreichen seine starke Performance. Offensiv starteten die Bulls mit einem Run im ersten Inning, worauf die Ducks ebenfalls mit einem Run antworteten und im zweite Inning noch zwei Runs nachlegten. Vor allem Eoghan McGarry mit drei Hits und Ferdinand Obed und Melvin Perdue mit jeweils zwei Hits legten den Grundstein für den 5:3-Erfolg in Spiel zwei. Closer Ryan Burnside kassierte nur einen Run und sicherte den Sieg.

Ferdinand Obed zum Spiel: „Spiel eins war durch eine durchwachsene Leistung des gesamten Teams gekennzeichnet und wurde schlussendlich durch eine umstrittene Umpire-Entscheidung entschieden. In Spiel zwei konnte unsere starke Offense genug Runs gegen den Pitcher der Bulls erzielen und Rick war erneut eine Macht am Mound.“