Abbruch wegen Dunkelheit, unklarer Play-off-Modus – in der Vorwoche war die Basbeall-Farce perfekt (NÖN berichtete). Die Diving Ducks gaben darauf die passende Antwort, reisten für einen Punkt zur Spielfortsetzung nach Attnang und gewannen die Begegnung. Alessandro Zoufal gelang der erste Hit.

Jan Hoffmann legte nach und nachdem auch Felix Astner den Ball traf, lief Zoufal den nötigen Punkt nach Hause (9:8). „Hoffmann war der eigentliche Matchwinner, er hat dem gegnerischen Pitcher den Zahn gezogen“, gratuliert Ducks‘ Martin Zoufal dem Rookie.

nutville Jan Hoffmann entschied die Partie gegen Attnang.

Und indem nun die Play-off-Regelung geklärt ist, steht auch fest, dass die Enten am Wochenende mit drei Auswärtsspieln in Hard in die Post Season starten. Wären die Ducks zur Partie in Attnang nicht mehr angereist, hätten sich die Wiener Neustädter eine ordentliche Reise erspart, denn dann wäre eben Attnang der Gegner in der Zwischenrunde gewesen.

Dass Hard als Zweiter der West-Divison, aber als Sechster der Gesamttabelle, Heimrecht hat, schmeckt den Enten freilich nicht: „Jetzt fahren wir als Team mit der deutlich besseren Saisonbilanz nach Vorarlberg – lustig, aber sei‘s drum“, kommentiert Zoufal. Außenseiter sind die Enten im Westen aber sicher nicht. „Wenn wir konzentriert an die Sache herangehen, ist das sicher eine machbare Aufgabe“, ist Zoufal überzeugt.

Chicklets auf Platz eins nach Regular Season

Das Damenteam der Ducks sorgte am Sonntag für einen Meilenstein. Die Crazy Chicklets holten im Doubleheader gegen die Vienna Wanderers einen Sieg und stehen nach dem Ende des Grunddurchgangs an der Tabellenspitze. Im Halbfinale am 7./8. September haben die Chicks nun auf alle Fälle Heimrecht in der best-of-three-Serie. Der Gegner steht noch nicht fest – entweder Linz oder Dornbirn.