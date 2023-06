Split im Derby zwischen den Traiskirchen Grasshoppers und Diving Ducks

In den ersten Innings der ersten Partie standen sich die Teams im Niederösterreich-Derby auf Augenhöhe gegenüber. Bis zum dritten Inning war das Spiel beim Stand von 5:5 ausgeglichen. Im vierten Inning bekam Grasshoppers-Pitcher Markus Trimmel Probleme mit einer kompakten Offensivleistung der Diving Ducks, die nur in diesem Abschnitt sieben Runs verbuchte – unter anderem durch einen Homerun von Importspieler Koki Yonezawa. Für Trimmel war der Arbeitstag am Mound beendet. Michael Koller übernahm und bot eine solide Pitchingleistung. Die Offense der Grasshoppers konnte aber gegen die Defensive der Diving Ducks – angeführt durch die beiden Pitcher Eoghan McGarry und Closer Alexander Kienberger – aber keine Aufholjagd mehr starten. In Summe durften in dieser Begegnung sechs Homeruns bestaunt werden (3x DD / 3x GH). Auf Seiten der Diving Ducks konnten neben Yonezawa auch Alessandro Zoufal und Jonas Kreska alle vier Bases ablaufen. Bei den Grasshoppers gelang dies Philipp Eckel, Alexander Schiller und Jacob Smith.



Das zweite Spiel des Niederösterreich-Derbies war zunächst ein sehr Pitcher dominiertes Aufeinandertreffen mit spektakulären Defensiv-Szenen. Während David Tongue am Mound für die Grasshoppers unermüdlich schien – er absolvierte ein „Complete Game“, in dem er nur einen Run hinnehmen musste -, bekamen die Pitcher der Diving Ducks mit Fortdauer des Spiels Schwierigkeiten mit der Offensive der Grasshoppers. Die Gastgeber setzten sich schließlich mit 7:1 durch und feierten ihren dritten Saisonsieg. Neben Tongue überzeugte aber auch Eric Clauss, der Tobi Werner als Catcher ersetzte.