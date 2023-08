Stadt Wiener Neustadt investiert 50.000 Euro für EM und Diving Ducks

Die U23-Europameisterschaft im Baseball am Ducksfield in Wiener Neustadt steht in den Startlöchern - von 8. bis 12. August geht das Sporthighlight mit den acht Teilnehmern aus Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland, Niederlande, Tschechien und Großbritannien. Über die Bühne. Alle Infos zur EM finden Sie hier: www.baseballsoftball.at/de/news/baseball-u23-heim-europameisterschaft-steht-bevor.

Die Stadt Wiener Neustadt unterstützt die Europameisterschaft mit insgesamt 50.000 Euro. Einerseits gibt es eine Subvention in Höhe von 15.000 Euro und andererseits wurde nachhaltig ins "Ducksfield" an der Puchberger Straße investiert. Folgende Maßnahmen wurden gesetzt:

Erneuerung von Stadionsitzen

Errichtung eines neuen Ballfangzauns

Erneuerung der Spielfeldbegrenzung

Ankauf eines fahrbaren Elite Batting Cage

Erneuerung der "Backstop Padding-Elemente"

"Mit der Unterstützung der Stadt Wiener Neustadt wurde ein weiterer Mosaikstein in die Weiterentwicklung der Sportstadt Wiener Neustadt gesetzt. Das Ducksfield wurde um ein großes Stück aufgewertet, das war nicht nur für die Europameisterschaft wichtig. Durch die Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur haben wir auch den weiteren Weg der Diving Ducks gefestigt. Wir haben nicht nur in ein weiteres Highlight dieses Sportjahres investiert, sondern vor allem in unsere heimische Baseball-Mannschaft und ihre zukünftigen Erfolge. Zu guter Letzt kommen die Investitionen auch der Jugend der Ducks sowie den Mädchen der Crazy Chicklets zu Gute. Beide Vereine betreiben eine hervorragende Jugendarbeit, weshalb die verbesserte Infrastruktur auch vor diesem Hintergrund nachhaltig in die Zukunft wirkt", so Sportstadtrat Philipp Gruber.