Niederlande krönen sich in Wr. Neustadt zum Europameister

Holland oder Großbritannien? Das war vor dem Finale der U23-EM am Wiener Neustädter Ducksfield die Frage. Wer holt sich den Titel? Zunächst hieß es aber warten. Die Sonne stand zur geplanten Startzeit um 19 Uhr so ungünstig, dass sie die Spieler blendete und zum möglichen Sicherheitsrisiko wurde. Mit einer Stunde Verspätung ging es an einem rappelvollen Ducksfield los.

Nachdem im ersten Inning die beiden Defensiven dominierten, schlug im zweiten Durchgang jeweils die Offense zu. Die Niederländer nutzten einen Fehler der Briten an der ersten Base zur 2:0-Führung. Jeandro Tromp und Jesse Velders liefen über die Homeplate. Team GB, das den Niederländern in der Gruppenphase mit 0:1 unterlag, antwortete prompt. Donovan Crook schlug die Runs von Michael Flaherty und Jacob Lambdin „nach Hause“.

Großbritannien dreht das Spiel

Pitcher Jayden Gonesh blieb im Trouble-Mode. Die Briten hatten alle drei Bases besetzt, bevor Gonesh von Daniel Vos am Wurfhügel ersetzte wurde. Dieser musste nach einem Fangfehler seines Catchers gleich den dritten Run von Crock schlucken. Mit zwei Outs in Folge verhinderte der Titelverteidiger zumindest Schlimmeres.

Im dritten Inning flatterten bei Pitcher Thomas Flaherty die Nerven. Auf zwei Outs folgten ein Hit und drei Walks, Juroney Kelkboom sorgte für den 3:3-Ausgleich. Pitcher Vos ließ danach neuerlich drei Briten auf Base, wurde dann von Mathijs Oosterbeek abgelöst, der die nötigen Outs besorgte - 3:3 nach drei Innings.

Großbritannien bricht auseinander

Im vierten Durchgang präsentierte sich die britische Defensive fehleranfällig und die Niederländer entfesselt. Zweimal hintereinander kam der Ball nicht planmäßig an der ersten Base an. Brandon Rincones bestrafte das mit 4:3. Ein Fangfehler des Catchers sorgte für das 5:3 durch Raydley Legito. Die Verunsicherung bei den Briten wuchs gefühlt sekündlich. Marnix Ruben, Sem Kuijper sorgten im selben Spielzug für die Punkte sechs und sieben. Kurz darauf gingen Ruendrick Piternella und Tromp über die Homeplate. Velders sorgte für das 10:3, ehe Rincones sein zweiter Run im vierten Inning glückte (11:3).

Höchststrafe für Großbritannien

Legito und Ruben wurden per Walk über die Homeplate gelassen - 13:3. Ein weiterer Fangfehler sorgte für das 14:3 durch Kelkboom. Dann gab es statt des erlösenden Flyouts den nächsten Error. Kuijper und Jair van Borkulo scorten dadurch zum 15:3 und 16:3. Nach 13 Runs beendeten die Briten im x-ten Versuch den Top-Durchgang des vierten Innings. Das Match war entschieden und die Briten gebrochen.

Die Niederländer beendeten mit ihrer Defensive im Eilzugstempo das vierte Inning. Im fünften legten Ruben, Kelkboom, Kuijper, van Borkulo, Rincones, Max Kops und Tromp sieben weitere Runs nach. Im Anschluss brachten die Niederländer den nach Hause, auch wenn sie noch zwei Runs zum 23:5 zulassen mussten. Das EM-Finale endete wegen der Überlegenheit der Niederlande bereits nach fünf statt der vorgesehenen sieben Innings (Mercy Rule).