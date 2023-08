Österreich besiegt Belgien - versöhnlicher Abschluss der Heim-EM

Team Austria belohnte sich in seinem letzten Spiel der U23-Europameisterschaft mit einem Sieg gegen Belgien. Die rot-weiß-rote Auswahl bewies einmal mehr Kampfgeist und explodierte förmlich im sechsten Inning, in dem sie die Begegnung drehten. Damit beendet das Nationalteam die Heim-EM auf dem siebenten Platz.

Dem U-23 Nationalteam gelang im letzten Spiel vor heimischer Kulisse ein sehenswerter Erfolg. Im direkten Duell um den siebenten Platz lieferten sich die Österreicher ein spannendes Aufeinandertreffen gegen die bis dahin ebenfalls noch sieglosen Belgier. Die rot-weiß-roten Pitcher Konstantin Teufel, Lukas Inman und Closer Alexander Kienberger sowie die österreichische Defensive bot im letzten Gruppenspiel gegen Belgien eine souveräne Leistung und ließen in Summe nur zwei Runs zu. Die Offensive biss sich allerdings die längste Zeit die Zähne an der belgischen Defensive aus. Im sechsten Inning explodierte die österreichische Offensive dann förmlich und verbuchte sechs Runs. Für das Highlight der Begegnung sorgte Lokalmatador Julian Faulhaber mit einem 2-RBI-Double. Team Austria setzte sich schließlich mit 6:2 durch, muss aber dennoch im kommenden Jahr in das Qualifier-Turnier, in dem um den Verbleib im A-Pool gespielt wird.

Im Finale der U23-Europameisterschaft treffen heute um 20 Uhr in Wr. Neustadt die Niederlande und Großbritannien aufeinander – beides Gruppengegner von Österreich, gegen die das Nationalteam jeweils ansehnliche Leistungen bot.