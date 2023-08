Österreich unterliegt im dritten Gruppenspiel Tschechien

Der Halbfinal-Traum war schon am Mittwoch für beide ausgeträumt. Im Duell zwischen den noch sieglosen Teams Tschechien und Österreich ging es im donnerstägigen Night Game darum, wer sich die bessere Ausgangslage für die Kreuzspiele gegen den Abstieg verschafft. Österreich-Pitcher Julian Faulhaber geriet im ersten Inning unter Druck. Die Tschechen hatten alle drei Bases besetzt, doch Elias Kreska sorgte für das nötige dritte Out. Somit vorerst keine Punkte für den Nachbarn.

Österreichs Offense konnte anschließend gegen Tadeas Kalcev keine entscheidenden Treffer landen. Im zweiten Inning hatten die Tschechen einen Läufer auf Base. Als ein Tscheche erneut traf. Pitcher Faulhaber versuchte den Ball aufzunehmen, anstatt auf den Shortstop durchzulassen. Faulhaber konnte den Ball erst im zweiten Versuch bändigen. Der folgende Pass an die erste Base auf Christoph Hoscher war zu unpräzise. So gab es einen ersten Punkt für die Tschechen und einen weiteren Läufer auf der dritten Base, der im nächsten Spielzug zum 2:0 lief. Die Tschechen hielten sich danach schadlos.

Die Pitcher dominieren das Match

Im dritten Durchgang hatten die Österreicher wieder brenzlige Situationen zu überstehen. Das 3:0 durch Jan Pospisil war nicht zu verhindern. Die Tschechen jubelten schon über das 4:0, doch die Referees gaben den Läufer an der Homeplate out. Damit blieb es bei der Drei-Lauf-Führung. Diese verwaltete Pitcher Kalcev. Bei zwei Outs brachte Team Austria Moritz Riedmann und Dan Kawanishi auf Base. Christoph Hoscher konnte aber nicht den nötigen Treffer für den ersten Run der Österreicher anbringen – 3:0 für Tschechien nach drei Innings.

Tschechien erzeugte im vierten Inning wieder Druck auf Pitcher Faulhaber, der hielt diesem aber recht gut Stand, hielt den Schaden mit einem vierten Run in Grenzen. Doch die Offensive der Hausherren kam weiter nicht auf Touren – Alessandro Zoufal und Georg Stemmer strandeten auf der ersten und zweiten Base. In Inning fünf löste Lukas Inmann Faulhaber als Pitcher ab und startete beeindruckend. Drei Strike-outs brachten Österreichs Schlagmänner rasch zurück auf das Feld. Doch die tschechische Defense erwies sich an diesem Abend als nicht zu durchbrechende Betonmauer, wieder ging es schnell, wieder gab es keine Punkte für Österreich.

Tschechische Defensive aus massiven Beton

Eine Aufholjagd wurde im sechsten Inning immer unwahrscheinlicher, weil die Tschechen zweimal wuchtig trafen: Martin Pernicka schaffte es auf Base und Jakub Winkler schickte seinen Teamkollegen zum 5:0 über die Homeplate. Österreich blieb hingegen weiter weit von Zählbaren entfernt. So brauchte es vor dem letzten Inning schon ein kleines Baseball-Wunder. Dieses blieb aus. Nachdem Duck Alexander Kienberger, der als Pitcher übernahm, für drei Strike-outs sorgten, spielte die tschechische Defensive den 5:0-Erfolg trocken nach Hause.

Morgen stehen am Ducksfield die beiden Halbfinale zwischen Niederlande und Frankreich (10 Uhr), sowie Deutschland gegen Großbritannien (14.30 Uhr) am Programm. Die beiden Sieger sichern sich nicht nur einen Platz für das Finale, sondern auch für die U23-Weltmeisterschaft. Österreich bekommt es im Night Game mit dem eigentlichen Medaillenkandidaten Italien, das nach einer Klatsche gegen Deutschland das Semifinale doch noch verpasste, zu tun. Österreich ist krasser Außenseiter. Im Kampf um den Klassenerhalt wird wohl das Match gegen Belgien am Samstag entscheidend.

Ergebnisse

Gruppe A: Niederlande - Großbritannien 1:0, Tschechien - Österreich 5:0.

Endtabelle: 1. Niederlande (1.000), 2. Großbritannien (0.666), 3. Tschechien (0.333), 4. Österreich (0.000).

Gruppe B: Italien – Deutschland 3:13, Frankreich – Belgien 8:0.

Endtabelle: 1. Deutschland (0.666), 2. Frankreich (0.666), 3. Italien (0.666), 4. Belgien (0.000).

Halbfinale

Freitag, 10 Uhr: Niederlande – Frankreich (Ducksfield Wiener Neustadt).

Freitag, 14.30 Uhr: Deutschland - Großbritannien (Ducksfield Wiener Neustadt).

Abstiegsrunde

Freitag, 16 Uhr: Belgien – Tschechien (Batsfield Schwechat).

Freitag, 19.30 Uhr: Österreich - Italien (Ducksfield Wiener Neustadt).

Tabelle: 1. Italien (1.000), 2. Tschechien (1.000), 3. Österreich (0.000), 4. Belgien (0.000).