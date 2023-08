Österreich unterliegt zum Auftakt Goldfavorit Niederlande vor 800 Fans

Gleich der erste Spieltag der Baseball-U23-EM brachte eine faustdicke Überraschung in Gruppe A. Aus heimischer Sicht leider nicht jene, dass die Österreicher Topfavorit Niederlande bogen, sondern dass Großbritannien die ebenfalls hoch gehandelten Tschechen besiegten. Team Austria startete gegen Holland am Ducksfield ebenfalls ambitioniert. Christoph Hoscher hatte gleich einen satten Kontakt und schaffte es bis zur zweiten Base. In Punkte konnten die Hausherren den starken Start nicht verwandeln. Die beiden Diving Ducks Eoghan McGarry und Julian Faulhaber feuerten den Baseball direkt in die Handschuhe der niederländischen Defensive. Nach den beiden Fly-outs wurde Georg Stemmer mit drei Strikes out genommen. Die orangene Verteidigung hielt.

Niederländer gehen in Führung

Offensiv entwickelte der Favorit gleich ordentlich Druck. Ein starkes Play von Dan Kawanishi sorgte zwar für das erste Out. Nach zwei Walks und einem Hit hatte die Niederländer trotzdem alle Bases besetzt. Die ersten Punkte lagen in der Luft. Im nächsten Spielzug überquerte Max Kops die Homeplate zum 1:0, gleichzeitig gelang den Österreichern das zweite Out. Bitter: Im Anschluss konnte Catcher Elias Kreska einen flachen Wurf von Pitcher McGarry nicht kontrollieren. Jair van Borkulo nutzte den Fehler zum zweiten Run. Danach gelang Österreich das dritte Out mit einem Fly-out – 2:0 für die Niederländer nach dem ersten Inning.

Schiller sorgte für ersten Punkt

Im zweiten Inning wackelten die Holländer. Alex Schiller wurde mit einem Walk auf die erste Base geschickt, stahl anschließend die zweite. Ein weiterer Walk von Kreska und ein Hit von Kawanishi sorgten dafür, dass alle drei Bases besetzt waren. Justin Fürböck schlug danach einen Sacrifice Fly, ging damit zwar selbst out, ermöglichte Schiller aber “nach Hause zu laufen”. Der erste Punkt für Österreich war da. Danach zogen die Niederländer den Kopf aus der Schlinge, ließen keine weiteren Punkte mehr zu.

Niederländer setzen sich ab

Österreichs Verteidigung agierte danach souverän. Julian Faulhaber sicherte an der ersten Base die ersten zwei Outs. Dann fing Kawanishi den Ball der Niederländer aus der Luft, beendete somit den zweiten Durchgang. Im dritten Inning erledigten die Niederländer mit drei schnellen Outs (Mc Garry, Faulhaber und Stemmer) ihren Job in der Defensive sicher und machten sich mit der Offense daran für eine Vorentscheidung zu sorgen. Die Niederländer hatten Läufer auf allen drei Bases, doch die Österreicher hielten den Schaden mit zwei Runs von Marnix Ruben und van Borkulo in Grenzen – 4:1 nach drei Innings.

Foto: WBSC

Im vierten Durchgang hatten die rot-weiß-roten Schlagmänner keinen Hit. Lennard Halper, der McGarry am Ende des dritten Innings als Werfer ablöste, hatte im Anschluss härter zu kämpfen. Zwar gelangen schnell zwei Outs, doch das dritte ließ (zu lange) auf sich warten. Kops baute die Führung der Holländer auf 5:1 aus. Auch im fünften Inning kamen die Österreicher nicht in die Reichweite von Punkten. Ein Walk an die erste Base von Felix Astner war das Höchste der Gefühle. Österreich agierte ähnlich souverän. Lukas Inmann, der als Pitcher übernahm, sorgte für ein Strike-out. Die anderen beiden Outs besorgte Faulhaber an der ersten Base.

Die endgültige Entscheidung

Das sechste Inning begann mit einem Fauxpas der Niederländer, der Faulhaber auf die erste Base vorrücken ließ. Das blieb eine Randnotiz, weil drei Strike-outs folgten. Erneut folgte ein Pitcher-Wechsel bei den Österreichern: Nicholas Schadler konnte die Niederländer nicht unter Kontrolle halten. Die ersten vier Schlagmänner schafften es allesamt auf Base. Edvin Irausquin, Brandon Rincones, Raydley Legito schrieben in der Folge an, bevor Alexander Kienberger am Wurfhügel übernahm und mit einem Strike-out und einem Fly-out das Inning beendete. Ein furioses Comeback blieb im siebenten Inning aus. Die Niederländer machten mit schnellen Outs den Deckel drauf. Der Goldfavorit startet standesgemäß mit 8:1 ins Turnier, während Österreich am Mittwoch gegen Großbritannien um die letzte Chance für den Aufstieg ins Halbfinale kämpft.

Ergebnisse

Gruppe A: Großbritannien - Tschechien 8:3, Niederlande - Österreich 8:1.

Gruppe B: Frankreich – Italien 0:7, Deutschland – Belgien 5:1.

Der 2. Spieltag

Mittwoch, 10 Uhr: Deutschland – Frankreich (Ducksfield Wr. Neustadt).

Mittwoch, 14.30 Uhr: Niederlande – Tschechien (Ducksfield Wr. Neustadt).

Mittwoch, 16 Uhr: Belgien – Italien (Batsfield Schwechat)

Mittwoch, 19.30 Uhr: Österreich - Großbritannien (Ducksfield Wr. Neustadt).