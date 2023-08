Österreicher verpassen nach Niederlage gegen Großbritannien Halbfinale

Die Niederlande wurden in der ersten Partie des Tages ihrer Favoritenrolle knapp aber doch gerecht. Die Oranjes gewannen gegen Tschechien 2:1. Damit war klar: Gewinnt Großbritannien das Night-Game gegen Österreich, dann stehen die Halbfinalisten aus der Gruppe A fest. Das wollten die Lokalmatadore freilich verhindern. Eine ganz schwere Aufgabe, immerhin reisten die Briten mit nicht weniger als 19 Spielern von nordamerikanischen Colleges nach Wiener Neustadt. Das erste Inning dominierten die Werfer. Die Briten sammelten ihre drei Outs ebenso schnell ein, wie Pitcher Konstantin Teufel aufseiten der Österreicher, der zwei Strike-outs und ein Fly-out verzeichnete.

Der zweite Durchgang brachte zwar den ersten Base-Hit von Dan Kawanishi, auf der ersten Base strandete er aber. Edward Taylor beendete das zweite Inning mit seinem ersten Strike-out der Partie gegen Justin Fürböck. Als Teufel wieder den Wurfhügel betrat, wurde der Regen, der die Partie von Beginn an begleitete, immer heftiger. Zwei Briten schafften es auf Base, bevor das Match wetterbedingt für zirka 45 Minuten unterbrochen wurde. Rund 20 Helfer sorgten mit Besen, Abdeckplanen, Walzen und Katzenstreu (um das Wasser aus dem Sand der Laufbahn zu binden), dafür, dass es doch noch weiter ging.

Zahlreiche Helfer machten das wasserdurchtränkte Feld wieder spieltauglich.

Nach der Unterbrechung brachte Donovan Crock mit einem satten Schlag zwischen die österreichischen Outfielder seine beiden Läufer nach Hause – 2:0 für Großbritannien. Die Situation blieb angespannt. Teufel produzierte in dieser Phase kaum Strikes. Zwei Walks sorgten für das 4:0. Andrew Johnston sorgte mit einem satten Treffer dafür, dass zwei weitere Briten die Homeplate überquerten - 6:0. Danach übernahm Lennard Halper für Teufel als Pitcher. Ein Sacrifice Fly der Briten und ein Error der Österreicher an der ersten Base brachten die 8:0-Führung der Briten nach zwei Innings.

Österreich präsentiert sich kämpferisch

Die Partie war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden. Doch die Österreicher hatten Spaß daran zumindest Ergebniskosmetik zu betreiben. Alex Resel und Christoph Hoscher schafften es auf Base und Julian Faulhaber ermöglichte mit seinem Hit den Run von Resel. Hoscher legte dank eines Walks das 8:2 nach. Anschließend hielt sich Angelo Thau, der Halper als Pitcher ablöste, schadlos. Das dritte Inning endete mit einem spektakulären Out. Rayondre Mercer verlor zuerst beim Sprint den Helm, wurde dann beim Versuch die Homeplate zu erreichen abgefangen. Im vierten Inning landete Duck Alessandro Zoufal einen Hit, der wenig später in den dritten Punkt für Österreich mündete.

Die Briten stellten mit ihrer Offense den alten Abstand wieder her - 9:3 nach vier Innings. Österreich war nun aber besser im Spiel, setzte die Briten im fünften Inning neuerlich unter Druck. Hoscher und Faulhaber schafften es auf Base. Zoufal schlug den vierten Run durch Hoscher nach Hause. Richtig Schaden konnte Team Austria aber nicht anrichten. Faulhaber und Zoufal strandeten auf der ersten, beziehungsweise zweiten Base. Erneut konterte Großbritannien mit ihrer Offensive den Run - 10:4. Im sechsten Inning konnte keine der beiden Mannschaften anschreiben. Im letzten Inning schafften es Faulhaber und Eoghan McGarry noch einmal auf Base. Zu Punkten richtete es aber nicht mehr.

Die Briten siegen mit 10:4, blieben ungeschlagen und spielen am morgigen Donnerstag (10 Uhr) gegen die Niederlande um den Gruppensieg. Österreich matcht sich zum Abschluss mit Tschechen, um eine womöglich angenehmere Ausgangslage für die Kreuzspiele. In der Gruppe B steht Italien erwartungsgemäß in der Vorschlussrunde. Frankreich machte mit dem 8:3 gegen Deutschland ebenfalls einen großen Schritt, muss nun morgen „nur noch“ Außenseiter Belgien schlagen.

Die Ergebnisse

Gruppe A: Niederlande – Tschechien 2:1,

Gruppe B: Deutschland – Frankreich 3:8, Belgien – Italien 4:14.

Tabelle nach 2 von 3 Spieltagen: 1. Italien (1.000), 2. Frankreich (0.500), 3. Deutschland (0.500), 4. Belgien (0.000).

Der 3. Spieltag

Donnerstag, 10 Uhr: Großbritannien - Niederlande (Ducksfield Wiener Neustadt).

Donnerstag, 14.30 Uhr: Italien – Deutschland (Ducksfield Wiener Neustadt).

Donnerstag, 16 Uhr: Frankreich – Belgien (Batsfield Schwechat).

Donnerstag, 19.30 Uhr: Tschechien - Österreich (Ducksfield Wiener Neustadt).