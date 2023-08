Wiener Neustadt Diving Ducks ziehen ins Bundesliga-Finale ein

Die Diving Ducks Wr. Neustadt standen gegen die Dornbirn Indians am Samstag bereits kurz vor dem Aus. Nachdem die Niederösterreicher das erste Spiel des Tages klar verloren hatten, lagen sie in der zweiten Partie mit 0:6 zurück, kämpften sich aber noch einmal heran und gewannen schließlich mit 10:9 nach Extra Inning. Im entscheidende fünften Halbfinal-Duell am Sonntag sorgte Koki Yonezawa im ersten Inning für die Ducks-Führung.

Die Gastgeber bauten diese in weiterer Folge aus, nach dem vierten Inning lagen sie bereits 8:0 voran. Der erst 15-jährige Ducks-Pitcher Klaus Scheicher zeigte bei seinem Bundesliga-Debüt bis dahin eine tadellose Leistung, erst im fünften Inning musste er zwei Runs der Vorarlberger zulassen. Die Gäste kamen sogar auf 5:8 heran, doch die Wr. Neustädter antworteten prompt mit einem Run. In der Defensive ließen die Hausherren nicht mehr viel zu und zogen schlussendlich mit einem 9:6-Erfolg in das Finale ein. Damit gelang dem Grunddurchgangssieger auch die Revanche für die Niederlage gegen Dornbirn in der letztjährigen Halbfinal-Serie.

Im Endspiel kommt es an den kommenden beiden Wochenenden zum Duell mit den Vienna Metrostars. Der Rekordmeister machte gegen Rekordmeister Wanderers einen 0:2-Rückstand wett und sorgte damit für die Neuauflage der Finalserie von 2021.