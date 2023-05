Wiener Neustädter Diving Ducks beenden Negativserie gegen Dornbirn

Die Diving Ducks Wr. Neustadt konnten überraschend beide Spiele gegen die Dornbirn Indians für sich entscheiden. In der ersten Partie erwischten die Ducks den deutlich besseren Start in die Partie und führten bereits nach drei Innings mit 10:0. Alleine im dritten Spielabschnitt gelangen den Niederösterreichern acht Hits und Runs. Indians-Starter Maximilian Luger wurde schließlich durch Ryan Rupp ersetzt, der in der Folge keinen Run mehr zuließ. Die Indians wiederum konnten zwar bis zum sechsten Inning auf 6:10 verkürzen, der Sieg der Ducks war aber nie in Gefahr. Aufseiten der Hausherren kamen insgesamt vier verschiedene Pitcher zum Einsatz.

Im zweiten Spiel gingen die Indians zunächst im zweiten Inning mit 1:0 in Führung, danach spielte aber Diving Ducks-Pitcher Rick van Dijck seine ganze Routine aus und pitchte effiziente acht Innings. Er ließ insgesamt nur vier Hits zu, zudem stand die Defense hinter ihm fehlerfrei. Im neunten Inning übergab van Dijck an Koki Yonezawa, der mit drei raschen Outs den zweiten Sieg der Ducks an diesem Tag besiegelte. In der Offensive verbuchten sie sowohl im dritten, fünften, sechsten und achten Inning jeweils einen Run zum 4:1-Sieg.