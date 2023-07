Wiener Neustädter Diving Ducks nach Kantersieg neuer Tabellenührer

Im Spitzenspiel der Baseball Bundesliga starteten zunächst die Vienna Metrostars, die vor der Partie gemeinsam mit Stadtrivale Vienna Wanderers an der Tabellenspitze lagen, stark in die Partie. Im ersten Inning legten die Gäste mit drei Runs vor, doch die Antwort der Diving Ducks Wr. Neustadt kam prompt. Mit insgesamt sieben Runs hatten die Niederösterreicher bereits früh in der Partie eine klare Führung inne. Highlight-Play war ein Triple von Felix Astner. Im zweiten, dritten und vierten Inning hielt sich Ducks-Pitcher Eoghan McGarry schadlos, in der Offensive glänzte McGarry mit einem Triple im zweiten Inning. Mit insgesamt zwei weiteren Runs lagen die Ducks nach drei Innings bereits mit 9:3 in Front. Für die endgültige Entscheidung sorgten die Hausherren im vierten Abschnitt, in dem der neue Tabellenführer mit sechs weiteren Runs auf 15:3 davonzog. Die Offense der Metrostars kam erst im fünften Inning erneut aufs Scoreboard und verkürzte auf 5:15. Die Ducks ließen aber in der Folge nichts mehr anbrennen und konnten ihren Vorsprung nach sieben Innings sogar auf 15 Runs ausbauen und sich am Ende klar mit 21:6 nach Mercy Rule durchsetzen.

Insgesamt war es der zwölfte Saisonsieg der Diving Ducks Wr. Neustadt, womit der Meister von 2021 die Tabellenführung übernahm. Die Metrostars halten bei zehn Siegen und nun sieben Niederlagen. Am morgigen Samstag kann aber Titelverteidiger Vienna Wanderers, der aktuell zehn Siege und sechs Niederlagen innehat, die Spitze übernehmen. Die Ducks und Metrostars stehen sich bereits am Sonntag um 15 Uhr erneut in Wr. Neustadt gegenüber.