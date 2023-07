Wiener Neustädter Diving Ducks sind fix in den Play-offs

Mit zwei Siegen gegen die Schewechater Blue Bats (17:6/6:5) festigten die Wiener Neustädter Diving Ducks die Tabellenführung in der Baseball Bundesliga. Das Halbfinal-Ticket ist den Enten nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Am Freitag (19 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) schließen die Wiener Neustädter den Grunddurchgang bereits ab. Jeweils am Ducksfield geht es erneut gegen die Schwechat Blue Bats. Selbst im Falle zweier Siege könnte der Grunddurchgangssieg noch nicht sicher sein, die Wanderers haben zwei Spiele weniger, könnten rechnerisch noch vorbeiziehen.