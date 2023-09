Wiener Neustädter Diving Ducks sind Meister

Die Finalserie der Baseball Bundesliga startete am vergangenen Wochenende mit zwei Spielen in der Freudenau, die best-of-5“-Serie übersiedelte beim Stand von 1:1 nach Wiener Neustadt. Am Freitagabend legten die Vienna Metrostars mit einem 7:4-Auswärtserfolg erneut vor und waren nur noch einen Sieg vom Titelgewinn entfernt.

Metrostars mit eineinhalb Händen am Pokal

Der Showdown am Samstag versprach viel Spannung und ab 14 Uhr lieferten sich die Teams ein weiteres Duell auf Augenhöhe. Die Partie wurde zunächst von den Pitchern dominiert. Sowohl Rick van Dijk als auch Cole Jenkins standen über sechs Inning am Mound, durch zwei Runs im fünften Inning führten die Gäste mit 2:0. Der 16. Meistertitel war für die Wiener zum Greifen nah, doch im achten Inning drehten die Diving Ducks das Spiel mit insgesamt vier Runs zu ihren Gunsten. Den Metrostars gelang im neunten Inning zunächst der Ausgleich zum 4:4. Die Offensive der Niederösterreicher hatte aber eine Antwort parat und Koki Yonezawa sicherte seiner Mannschaft den Walk-Off-Win. Durch den 5:4-Heimsieg glich Wiener Neustadt die Finalserie aus und es kam zu einer fünften Begegnung.

Sechs Runs in Inning sechs ebnen den Weg zum Titel

In der entscheidenden Partie hatten zunächst wieder die Pitcher das Sagen. Bis zum fünften Inning ließen Julian Faulhaber und Omar Duenas nur jeweils einen Run zu – wobei die Diving Ducks im vierten Inning bei „Bases Loaded“ eine gute Möglichkeit auf mehr Runs ausließen. Die Vorentscheidung fiel dann im sechsten Inning, in dem sich die Niederösterreicher eine klare Führung holten. Ducks-Coach Luis Camargo nützte dabei das volle Programm seiner Möglichkeiten, riskierte viel und brachte das Momentum mit einem durch Felix Astner perfekt exekutierten Sqeeze Play auf Seiten des Heimteams.

Danach brachen die Dämme, die Gastgeber scorten weitere fünf Runs zum 7:1 und drückten - unterstützt von den lautstarken Fans - die Metrostars immer mehr in die Defensive. Von diesem Rückschlag erholten sich die Wiener nicht mehr, am achten Inning verbuchten die Hausherren sogar noch drei weitere Runs. Am Ende gewannen die Wiener Neustädter 10:2, entschieden die Finalserie mit 3:2-Siegen für sich und bejubelten den zweiten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Im Jahr 2021 setzten sie sich beim Premierentitel gegen die Metrostars mit 3:1 durch.