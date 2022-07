Wiener Neustädter Ducks würden gerne picken

Werbung

Irgendwie gab das letzte Baseball-Wochenende schon Rätsel auf. „Ich weiß nicht, warum die Wanderers die engen Spiele momentan alle gewinnen“, grübelte Ducks-Funktionär Martin Zoufal: „Sie machen nichts Spektakuläres, spielen eigentlich nur grundsolide, aber das reicht.“

Gegen den überlegenen Tabellenführer der Ost-Division feierten die Diving Ducks am Donnerstag zumindest einen Achtungserfolg, fügten den Wienern beim 8:7 die erst zweite Saisonniederlage zu. In den Partien zwei und drei der Mini-Serie zeigten die Wanderers aber, warum sie momentan das beste Team der Liga sind (2:1, 13:3). „Im Prinzip war es zweieinhalb Partien lange auf Augenhöhe“, analysiert Zoufal.

Die Niederlagen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Beinbruch. „Es raufen alle mit personellen Problemen. Wir haben in dieser Saison immer noch nicht mit dem kompletten Kader gespielt.“ Tabellarisch schmerzt derzeit aber jeder Patzer.

Die Metrostars sind als Nummer eins der Regular Season durch. Dornbirn und Attnang-Puchheim rangieren in der Gesamttabelle aktuell vor den Ducks, die Vierter sind. „Wir spielen die Play-offs heuer im Pick-Modus. Die ersten Drei dürfen sich ihre Gegner also aussuchen“, erklärt Zoufal.

Der Vierte muss nehmen, was überbleibt. Die Ducks haben am Wochenende im Triplepack gegen Traiskirchen (Freitag, 19 Uhr in Wr. Neustadt; Samstag und Sonntag in Traiskirchen) die Chance, noch in die Top-Drei vorzustoßen. „Es wird viel davon abhängen, in welcher Form Tobias Kiefer ist. Wenn er top ist, sind sie schwer zu schlagen. Wenn er mittelprächtig ist, ist es deutlich einfacher. Aber ich gehe nicht davon aus, dass einer der beiden Teams die Serie mit 3:0 gewinnt“, meint Zoufal.