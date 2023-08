Wr. Neustadt Diving Ducks erzwingen nach irrer Aufholjagd Spiel fünf

Einen wahren Thriller lieferten sich die Diving Ducks Wr. Neustadt und die Dornbirn Indians. Während zunächst alles darauf hindeutete, dass die Indians ins Finale einziehen, kamen die Diving Ducks im allerletzten Moment zurück in die Serie und gewannen Spiel vier schließlich im Extra Inning.

Die erste Partie des Tages konnten die Indians noch klar mit 9:1 für sich entscheiden. Dabei überragte Pitcher Ryan Rupp, der die gesamten neun Innings am Mound stand und lediglich vier Hits und einen Run hinnehmen musste. Zudem verbuchte er zehn Strikeouts. In der Offense konnte Dornbirn bereits im ersten Inning mit zwei Runs vorlegen. Beim 2:0 blieb es bis zum vierten Inning, ehe Dornbirn auf 3:0 erhöhte, zwei weitere Runs des Vorjahresfinalisten folgten im fünften Inning, ein weiterer Run im sechsten Inning. Beim Stand von 6:0 gelang schließlich auch den Diving Ducks der erste Run. Es war allerdings nicht mehr als Ergebniskosmetik, da Pitcher Rupp und die Defensive der Indians anschließend nichts mehr zuließen. In der Offensive wiederum legten die Indians noch drei weitere Runs nach und so eroberten sie sich die 2:1-Serienführung.

Ausgleich, wieder hinten und trotzdem gewonnen

Im zweiten Spiel standen sich Rick Van Dijck (Diving Ducks) und Shotaro Usui (Dornbirn Indians) am Mound gegenüber. Das Pitcher-Duell konnte der Japaner der Indians klar für sich entscheiden, denn nach sechs Innings führten die Indians bereits mit 6:0. Im siebenten Inning kassierte Usui drei Runs und übergab schließlich an Kruno Gojkovic. Die Diving Ducks kamen danach immer besser in die Partie und konnten das Spiel schließlich im neunten Inning tatsächlich noch ausgleichen. Mit dem Stand von 7:7 ging es ins Extra Inning. In diesem legten die Indians mit zwei Runs vor, aber die Diving Ducks antworteten mit drei Runs und schafften es somit noch die Partie gänzlich zu drehen. Nach einem „Pitching-Error“ von Ryan Rupp holten die Ducks die entscheidenden beiden Runs. Das alles entscheidende Spiel fünf findet am Sonntag um 12 Uhr erneut am Ducksfield statt.