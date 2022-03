Zwei Enten auf Reisen: Diving Ducks Julian Faulhaber und Felix Astne

Werbung

Die Diving Ducks stehen unmittelbar vor dem Startschuss in die Saison. Ein junges Duo bringt einen besonderen Erfahrungsschatz aus der Vorbereitung mit: Julian Faulhaber und Felix Astner absolvierten im Zuge ihres Engagements beim Bundesheer ein Trainingsmonat bei den Bonn Capitals. Dort werkt der gebürtige Wiener Neustädter Clemens Cichocki als Coach. Die Deutschen sind eine der besten Mannschaften Europas, spielten 2021 sogar das Finale der europäischen Königsklasse.

Die beiden Trainingsgäste durften Einheiten mit der ersten und zweiten Mannschaft bestreiten. „Das Team ist wirklich hochklassig“, bestätigt Faulhaber. Während in Österreich das Niveau auf den hinteren Positionen der Schlag-Aufstellung abnimmt, bleibt es bei Bonn konstant hoch: „Hier kann auch ein Großteil schnell und qualitativ werfen. Man muss konstant in seinem Rhythmus sein, ist gezwungen, noch konzentrierter zu sein, das habe ich auf alle Fälle mitgenommen“, schildert Faulhaber seine Eindrücke.

Mit dem hohen Niveau in Nordrhein-Westfalen kamen die beiden Enten aber durchaus gut mit, durften sogar mit in die Niederlande, zum Testspiel-Schlager gegen die Hoofddorp Pioniers. Mit dem Auftritt der beiden Youngsters war auch Cichocki durchaus zufrieden: „Die zwei Jungs haben durchaus einen guten Eindruck gemacht. Vor allem Julian ist in Holland beim Schlagen herausgestochen.“

Mittlerweile sind Faulhaber und Astner zurück in Österreich, bekommen als Heeressportler aktuell zusätzliche Trainings in der Wiener Baseball-Academy und der Südstadt. Die Voraussetzungen für den Bundesliga-Start am 15. April könnten also kaum besser sein.