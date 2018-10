Die Blue Devils starten am Wochenende in die Saison 2018/19. Dieses Jahr wird vieles neu, hier ein erster Überblick.

Zu-/Abgänge:

Ein Generationswechsel hat in der Sommerpause stattgefunden. Eric Schranz wird in einer Wiener Hobbyliga spielen, Christoph Oedendorfer tritt die Basketball-Pension an, genauso wie Michael Wild. „Er hat sich das in den ersten Trainings angesehen, aber es macht keinen Sinn, wenn er am nächsten Tag mit geschwollenen Knien zur Arbeit muss“, gibt Devils-Obmann Thomas Kunc Auskunft. Raphael Krumböck kehrt zurück zu seinem Stammverein Mödling. Mit ihm wechselt auch Martin Wilkovits. Vom Eisenstädter 2. Bundesliga Verein BBC Nord kommen Bernhard Graf und Tobias Gaster zu den Devils.

Die neue Kooperation:

Seit Jahren pflegen die Teufel eine Nachwuchs-Zusammenarbeit mit den Traiskirchen Lions. Seit heuer gibt es auch eine mit dem BBC Nord. Außerdem werden Sebastian Kunc und Ali Ölmez neben den Devils auch für die Eisenstädter in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen. „Das Hauptaugenmerk liegt aber auf unserer Landesliga“, hält Kunc fest.

Die neue Landesliga:

Aus fünf mach elf. Die Landesliga ging in den Sommermonaten auf Expansionskurs. Die Top sechs schaffen es ins Play-off. „Für uns positiv, dass wir gegen mehr Gegner spielen“, sagt Kunc, aber: „Die Entwicklung ist noch nicht positiv. Der Verband hat die Landesliga einfach mit der 1. Klasse zusammengelegt.“ Die Vereine aus der 1. Klasse seien aber durchaus konkurrenzfähig.

Der Auftakt:

Am Samstag (18 Uhr) kommen zum Landesliga-Start Krumböcks Mödlinger in die Wiener Neustädter HTL.

Der ABL-Cup:

Wiener Neustadt trifft in der Vorrunde (Sonntag, 16 Uhr, HTL) auf die Mattersburg Rocks (2. Bundesliga). Kunc freut sich vor allem auf die Mattersburger Fangemeinde, bekannt als „Rocks Block“: „Die Mattersburger Fans sind sehr fleißig. Da wird sicher was geboten.“ Den Devils fehlen nach dem Kaderumbruch die „Big Men“: „Aber eine Einheitsgröße zwischen 1,85 und 1,90 Meter“, weiß Kunc, dass die Burgenländer körperliche Vorteile haben. Verstecken wollen sie sich dennoch nicht: „Wir sind der Underdog, aber das schlimmste wäre, wenn wir uns aus der Halle schießen lassen und so eine schlechte Stimmung reinkommt.“