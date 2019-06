Ein Kantersieg zum 1:0, eine hohe Niederlage am Donnerstag und ein 69:91 am Sonntag – die Korbjäger aus der Allzeit Getreuen stehen wie schon 2017 und 2018 als erster Verlierer der Landesliga-Saison da. Sebastian Kunc und Kollegen konnten in der HTL wieder nur dem neuen Champion Twin City gratulieren.

„Wir hatten am Donnerstag unsere Chancen und wir hatten heute unsere Chancen“, meinte Devils-Coach Thomas Kunc unmittelbar nach der Finalniederlage: „Aber sie waren über 40 Minuten die besseren.“

Drei verlorene Finals in Serie – so ziemlich der Supergau in jedem Sportlerleben. „Einerseits ja, aber andererseits zeugt das auch von einer gewissen Konstanz“, sieht Kunc auch die positive Seite der Silbermedaille: „In ein paar Tagen kann ich mich wahrscheinlich drüber freuen, im Moment ist das noch ein bisserl schwer.“

Feststeht: Die Teufel sind nach einem Kaderumbruch im Sommer und einer Saison mit Höhen und Tiefen am Ende wieder ein Spitzenteam der Landesliga. Genau das streicht auch der Coach nach der bitteren Finalpille hervor: „Letzte Saison haben wir die Liga dominiert und sind auch nur Zweiter geworden. Der zweite Platz heuer ist auf alle Fälle mehr wert.“