Sonntag, 18 Uhr, Bruck/Leitha: Die Blue Devils wollen endlich Nägel mit Köpfen machen und das Halbfinal-Ticket auf der Vereinspinnwand fixieren. Die Ergebnisse des Wochenendes spielen den Wiener Neustädtern in die Karten. Ein Sieg fehlt der Kunc-Truppe noch für die Play-offs. Dazu braucht es einen Sieg aus den ausstehenden Begegnungen gegen die direkten Konkurrenten aus Bruck und Traiskirchen.

„Die, die in der Tabelle hinter uns stehen, müssen wir so oder so schlagen. Unser Anspruch ist ein anderer“, stellt Coach Thomas Kunc klar und wird prompt konkreter: „Wir wollen um den Meistertitel mitspielen.“ Von den übermächtigen Devils der Vorsaison – 20 Siege aus 20 Spielen der Regular Season – ist bekanntlich nicht mehr viel übrig. Vor allem die Big Men, wie Eric Schranz und Raphael Krumböck gehen ab. Das ist aber nicht das größte Problem der Teufel: „Unser Fokus lässt zu wünschen übrig. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Wir machen unser Ding einfach nicht über 40 Minuten, da war die Partie gegen die Sixers ein Sinnbild der Saison“, weiß Kunc.

Dennoch verfügen die Devils über Qualität, diese kann für das Halbfinale reichen. Spätestens dort braucht es aber den hundertprozentigen Flow, wenn es erneut gegen die Sixers gehen würde. Mit den Klosterneuburgern haben die Teufel ohnehin noch eine Rechnung offen, unterlagen in den letzten beiden Jahren jeweils in der Landesliga-Finalserie...