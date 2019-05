Das erste Spiel der Landesliga-Finalserie dominierten die Wiener Neustädter Blue Devils nach Belieben, schickten Twin City mit einer 104:68-Packung nach Hause. „Ich möchte das nicht überbewerten“, bleibt Coach Thomas Kunc cool: „Twin City ist mit einem Rumpfkader gekommen, das wird am Donnerstag eine ganz andere Partie.“

Mit einem Erfolg am Feiertag würden die Wiener Neustädter bereits als Champion feststehen. „Wir müssen aber genauso fokussiert wieder an die Sache herangehen“, hält Kunc fest. Mit einem Sieg in Spiel zwei, könnten die Teufel bei ihrem Streetball-Turnier schon richtig feiern. Am Samstag (offizieller Beginn, 10.30 Uhr) kehren die Devils mit Dunks N Hoops wieder auf den Wiener Neustädter Hauptplatz zurück.

In den letzten beiden Jahren war das Streetball-Turnier ja Teil der Moonlight Challenge in Bad Fischau. „Die Stadt hat uns sehr unterstützt. Die zwei Jahre als Teil eines großen Ganzen bei der Moonlight Challenge waren sehr lehrreich. Wir sind jetzt wieder dort, wo wir uns als Wiener Neustädter Verein sehen und wo wir hingehören.“ 15 bis 20 Mannschaften werden erwartet, bis Freitag können sich spät Entschlossene auf der Devils-Homepage anmelden, am Turniertag kann man sich bis 9.45 Uhr vor Ort anmelden. Ab 16 Uhr laden die Teufel dann auch zur vereinsinternen Grillfeier.

Sollten die Devils am Donnerstag bei Twin City verlieren, würde am Sonntag (16 Uhr) in der HTL übrigens der Showdown um den Landesliga-Titel warten.