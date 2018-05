Nach dem perfekten Grunddurchgang der Devils – 16 Siege in 16 Spielen – hieß die Devise der anderen Teams: Die Wiener Neustädter im Play-off vom Thron stoßen. Das sollte Vorjahresmeister Klosterneuburg gelingen. Die Sixers entschieden am Samstag das entscheidende dritte Finalspiele in der HTL für sich (67:74).

Silber interessierte nur den Nachwuchs. Michael Wild (l.) und Coach Thomas Kunc nicht wirklich. | Zottl

„Wir haben nach einem ganz guten Start den Fokus verloren und immens viele Eigenfehler gemacht“, schüttelt Trainer Thomas Kunc den Kopf: „Jeder Fehler kostet Kraft und die hat am Ende gefehlt.“

Mit einem Run im dritten Viertel stellen die Klosterneuburger die Weichen auf Sieg. Kunc ortet das Problem im mentalen Bereich: „Wir konnten den letzten Schritt einfach nicht gehen. Ich tue mir schwer zu sagen, dass Klosterneuburg die Serie gewonnen hat, wir haben sie verloren. Es hätten auch 75, 80 Prozent gereicht. So Stark ist die Liga derzeit nicht“, seufzt Kunc.

„Big Rick“ Eric Schranz ging nach der Pleite in die Knie. | Zottl

Was nun von einer starken Saison mit Schreckende bleibt? „Gute Erfahrungswerte für die Spieler und die Wut im Bauch, dass wir für nächstes Jahr doppelt so hart arbeiten“, verspricht Kunc.

Dann werden die Landesliga-Teams und 1. Klasse-Mannschaften im Übrigen einen gemeinsamen Grunddurchgang spielen. Wieder dabei wird Michael Wild sein, der seine Karriere nicht mit einer der bittersten Pleiten beenden will: „Ich habe überlegt, aber das hat sich damit erledigt. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei.“