Bei der 20-Jahr-Feier proklamierten die Wiener Neustädter Blue Devils einen Fünf-Jahres-Plan, der in der 2. Liga enden sollte. 2021 hätte der Aufstieg in den nationalen Spielbetrieb also gelingen sollen, daraus wird vorerst einmal nichts. „Wir haben wichtige Meilensteine auf den Weg dorthin nicht erreicht“, skizziert Obmann Thomas Kunc die Problemstellung.

Aufstieg müsste nachhaltig sein

Für die 2. Liga hätte es neue Sponsoren gebraucht, die sind ebenso ausgeblieben wie eine größere Vorstandscrew. „Da sind wir noch zu dünn besetzt“, konkretisiert Kunc: „Wenn wir den Schritt in die 2. Liga machen, soll der nachhaltig sein. Heißt: Wir wollen nicht viel Geld verprassen und im ersten Jahr gleich wieder absteigen.“ Vorerst wollen die Wiener Neustädter Teufel einmal die Kooperation mit den Eisentadt Dragons vertiefen. Den Burgenländern ist letzte Saison der Aufstieg geglückt, sind aktuell ein Mittelständler der 2. Liga. Sebastian Kunc und Co. sollen weiter Erfahrung in der 2. Liga sammeln. „Der Wiener Neustädter Verein in der Bundesliga ist aktuell Eisenstadt“, meint Thomas Kunc mit einem Augenzwinkern: „Der Traum von der Bundesliga ist aber nicht weg. Ein echter Wiener Neustädter Verein in der 2. Liga wäre schon extrem cool.“